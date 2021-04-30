Beşiktaş Hatay maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir, hangi takımlı?

Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin hakemi Ali Palabıyık hangi takımı tutuyor? Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık’ın hakemlik tecrübesi nedir? Spor Toto Süper Lig 39. Hafta karşılaşması olan Beşiktaş-Hatayspor mücadelesine verilen hakem Ali Palabıyık merak edilmeye başlandı. Bu kritik mücadele BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

Beşiktaş Hatayspor Maçının Hakemi Ali Palabıyık Hangi Takımlı?

Süper Lig’de toplamda 99 mücadelede görev alan deneyimli hakem Ali Palabıyık’ın Galatasaraylı olduğu bilinmektedir.

Ali Palabıyık, yarın akşam saat 20:30’da Vodafone Parkta başlayacak olan Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinde düdük çalacak. Süper Lig 39. Haftanın ilk mücadelesi olan karşılaşma, cumartesi akşamı BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Hatayspor maçının Hakemi Ali Palabıyık kimdir?

Küçüklük zamanlarında amatör olarak futbola kaleci olarak adım atan 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen deneyimli hakem, 17 yaşında iken çeşitli nedenler dolayısıyla amatör futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Eski bir öğretmen olan Ali Palabıyık, 2000 senesinde hakemlik kursu aldı. İlk karşılaşmasına 21 yaşında iken 13 Ocak 2002 yılında, şimdiki ismiyle Osmanlı Stadyumu olan Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması olan PAF Ligi mücadelesinde ikinci yardımcı hakem olarak görev aldı.

İlk orta hakemlik deneyimiyse 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftalarında Kestel İlçe Stadyumu’nda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçı ile yaşamıştır.

İlk Süper Lig karşılaşmasına 21 Ağustos 2004 yılında Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında olan mücadelede Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak görev aldı. Süper ki ilk orta hakemlik deneyimiyse 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında olan müsabakayla yaşamıştır.

2015 senesi için duyurulan FIFA kokartı alacak hakemlerin arasında ilk defa bulunan Ali Palabıyık, 2015-2016 sezonunun öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun 9 hakemle ilk defa profesyonel sözleşme imzaladığı isimler arasında bulundu.