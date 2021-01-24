Beşiktaş Göztepe mücadelesinde yer alacak isimler belli oldu!
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor.
Beşiktaş Süper Lig'de liderlik koltuğundayken 21. hafta Göztepe ile karşılaşıyor.
Beşiktaş en son Fatih Karagümrük deplasmanındaki karşılaşmasında 4-1 'lik üstün skorla mücadeleden galip ayrılarak 41 puana ulaşmıştı.
Göztepe ise Gençlerbirliği ile oynadaığı maçta 4-0 'lık skorla mücadeleden galip ayrılıp, 25 puana ulaşmıştı.
Beşiktaş - Göztepe maçı ilk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif.
Son Güncelleme: 24.01.2021 18:51