Beşiktaş - Göztepe maçında Beşiktaş'ın ilk 11'i

Süper Lig’in ilk yarısını tamamlayan Beşiktaş – Göztepe maçı yarın 19.00’da oynanacak. Kartal’ın hedefi ise ilk yarıyı zirvede bitirmek. Bu kapsamda siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ilk 11’i belirledi. Muhtemel ilk 11 haberimizde yer alıyor.

Süper Lig’in ilk yarısını tamamlayacak maç Vodafone Arena’da Beşiktaş’ın ev sahipliğinde yapılacak. Sahasında Göztepe’yi ağırlayacak olan Beşiktaş galibiyeti hedefliyor. Beşiktaş – Göztepe maçı saat 19.00’da oynanacak ve Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılığı üstlenecek isimler ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal. Dördüncü hakem de Emre Malok olacak.

Takvim sıkışıklığından ötürü siyah beyazlılar yarınki maçtan yedi gün sonra da yine kendi sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Beşiktaş, 16. hafta ile ele aldığı liderliği bırakma taraftarı değil. Ligin lider koltuğunda oturan Beşiktaş 41 puana sahip. Siyah beyazlılar Galatasaray ve Karagümrük maçındaki galibiyetleri sonrasında Göztepe’yi de yenerek ilk yarıyı lider bitirmek istiyor.

Siyah beyazlılar bir oyuncuları hariç tam kadro çalışıyor. Takımın üst üste galibiyet sonrasında yaptıkları keyifli idmanlar görüntülere yansıyor. Sergen Yalçın, her maçta iki farklı ismi kadro dışı bırakarak oyun oynattı. Karagümrük maçında N’Sakala ve Hasic’ten yana tercih yapan teknik direktör, Göztepe maçında yüksek ihtimalle Hasic ve başka bir futbolcuyu kadroya yazmayacak.

Siyah beyazlı takım maça Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Larin, Mensah, N’Koudou, Aboubakar 11’i ile çıkması muhtemel.

Beşiktaş lige kötü başlasa da Gaziantep FK maçı ardından yükselerek liderliğe oturmuştu. Oynadığı 12 karşılaşmanın 10’unu galibiyet 1’ini beraberlik ve 1’ini de mağlubiyet ile bitirdi. Yenilgiyi Alanyaspora karşı yaşayan takım o maçtan sonra yenilgi yaşamadı. Beşiktaş oynadığı 8 maçta 24 gol atarken 3 gol yedi. 8 hafta öncesinde artı 2 olan averajını artı 23’e çıkardı.

Beşiktaş’ın üç futbolcusu yarınki maç öncesinde sarı kart ceza sınırı var. Vida’nın 3 sarı kartı var iken, Ghezzal ve Mensah Göztepe maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri sonucunda 22. haftaki Trabzon maçında yer alamayacak.