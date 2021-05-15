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Beşiktaş Göztepe maçı canlı yayın ve maç bilgileri; Göztepe - Beşiktaş maçı Muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular

Süper Lig'de şampiyonun belirleneceği maçlardan olan Beşiktaş Göztepe maçı ile ilgili gelişmeleri haberimizin detayında bulabilirsiniz. Beşiktaş Göztepe maçı canlı yayını hangi kanalda olacak? Zorlu mücadelede Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular can sıkarken siyah beyazlı ekip mutlak galibiyet parolası ile maça çıkacak. Göztepe Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri sakat ve cezalı oyuncularıyla ilgili haberler haberimizde.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:02
Beşiktaş Göztepe maçı canlı yayın ve maç bilgileri; Göztepe - Beşiktaş maçı Muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular
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Lider Beşiktaş bu akşam son defa şampiyonluk parolası ile Ünal Karaman'ın ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.30'da başlayacak. Son haftaya averajla lider giren Sergen Yalçın'ın talebeleri zorlu mücadeleden galip gelip Galatasaray'ında kendisinden üç farklı galip gelmemesini bekleyecek.

Bu önemli maçı da tecrübeli Hakem Fırat Aydınüs yönetecek. Son haftalara puan farkı ile lider girsede Beşiktaş iki maçtan mağlup ayrılmasının ardından şampiyonluk şansını riske attı. Sarı kırmızılı ekibe yenilmesi ve Galatasaray'ın geçen hafta galip gelmesiyle beraber cim bom potaya girdi.

Fatih Terim öğrencilerini şampiyonluk için adeta savaştırıyor. 

Beşiktaş Göztepe'yi yenip Galatasaray maçından gelecek sonucu bekleyecek. Eğer iki takımda galip gelirse şampiyonu genel averaj belirleyecek. Beşiktaş +44 averajı bulunrken Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor. Beşiktaş Göztepeyi tek farkla mağlup ederse Sarı Kırmızılı ekibin Malatyaspor karşısında üçten daha çok farkla yenmemesini bekleyecek.

İki takım arasında genel averajda eşit olursa şampiyon Beşiktaş olacak çünkü beşiktaş daha çok gol atan ekip olarak şampiyon olacak.

Göztepe Beşiktaş maçı BeınSports ekranlarından birinci kanaldan canlı olarak yayınlanacak. İntenetten ise Beın Connect platformu üzerinde futbolseverlere sunulacak.

İzmir ekibi Göztepe'de zorlu mücadele öncesinde sataklıkları bulunan beş adet topçu bulunurken eksikler can sıkıyor.  Tedavileri devam edenMarko Mihojevic, Balazs Megyeri, Fousseni Diabate ve Kerim Alıcı bu maçta sırtına formayı geçiremeyecek.

Siyah Beyazlı ekipte ise sakatlıkları ve tedavileri devam eden oyuncuların yanı sıra  PFDK'dan ceza alan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar bu maçta dakika alamayacaklar. Ajdin Hasic ve Oğuzhan Özyakup'un sakatlıkları sürüyor. Mağlup olunan Karagümrük karşısında omzundan darbe alan ve sakatlanan Adem Ljajic'in de maçta oynaması beklenmiyor.

Şampiyonu belirleyecek olan zorlu karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri de şu şekilde; 

Göztepe:

 Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Soner, Esiti, Halil, Obinna, Ideye, Jahovic

Beşiktaş:

 Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Son Güncelleme: 15.05.2021 13:02
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGöztepe
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