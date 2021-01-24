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Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanarak ilk yarıyı lider bitirdi!

Süper Lig’de 21. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Saat 19:00’da başlayan mücadelede Beşiktaş ile Göztepe karşılaştı. Lider Beşiktaş, Göztepe’yi 2-1’lik skorla geçerek, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş’ın gollerini Ljajic ve Aboubakar kaydetti.

24 Ocak 2021 Pazar 23:03
Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanarak ilk yarıyı lider bitirdi!
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Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşılaştı. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetti. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Göztepe’nin üstünlüğüyle sona erdi. 39. dakikada Tripic’le golü bulan konuk ekip, soyunma odasına 0-1 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 48. dakikada Ljajic ile beraberliği sağladı. Ardından baskısı arttıran kara kartal, 77. dakikada Aboubakar ile öne geçti ve maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 44’e yükselten Beşiktaş, ilk yarıyı lider bitirmeye garantiledi.

Maçtan puansız ayrılan Göztepe ise 25 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 11. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş sıradaki maçını 31 Ocak Pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacak. Göztepe ise aynı gün Denizlispor deplasmanına konuk olacak.



Son Güncelleme: 24.01.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşGöztepeLjajicAboubakar
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