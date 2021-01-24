Beşiktaş Göztepe 2-1 maç özeti ve golleri izle

Süper Lig’in 21.haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Siyah beyazlı ekip ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta geri dönüşe imza atarak 2-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.
Adem Ljajic 219 gün sonra gol attı
Beşiktaş’ın gollerini 48.dakikada Adem Ljajic ve 77.dakikada Vincent Aboubakar attı. Göztepe’nin tek golünü ise 39.dakikada Peter Zulj attı.
Uzun süredir forma giyemeyen Adem Ljajic 219 gün sonra golle sahalara döndü. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 44 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Göztepe 25 puanda kaldı.
Beşiktaş- Göztepe maçının golleri
GOL | 39' Zlatko Tripić— @HoliganSports ‘u takip edin (@goalkajuv3) Ocak 24, 2021
Beşiktaş 0-1 Göztepe
Tüm Goller için •> @HoliganSports pic.twitter.com/BRJf6Q5itE
GOL | 39' Zlatko TripićBeşiktaş 0-1 Göztepe
Tüm Goller için •> @HoliganSports pic.twitter.com/BRJf6Q5itE— @HoliganSports ‘u takip edin (@goalkajuv3) Ocak 24, 2021
GOL | Aboubakar— @HoliganSports ‘u takip edin (@goalkajuv3) Ocak 24, 2021
Beşiktaş 2-1 Göztepe
Tüm Goller için •> @HoliganSports pic.twitter.com/wXBB0sfnvS