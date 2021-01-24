İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Beşiktaş Göztepe 2-1 maç özeti ve golleri izle

Süper Ligde lider Beşiktaş, Göztepe ile karşılaştığı mücadeleyi 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Adem Ljajic uzun süre sonra golle buluştu.

24 Ocak 2021 Pazar 21:51
Beşiktaş Göztepe 2-1 maç özeti ve golleri izle
Takip Et:

Süper Lig’in 21.haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Siyah beyazlı ekip ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta geri dönüşe imza atarak 2-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Adem Ljajic 219 gün sonra gol attı

Beşiktaş’ın gollerini 48.dakikada Adem Ljajic ve 77.dakikada Vincent Aboubakar attı. Göztepe’nin tek golünü ise 39.dakikada Peter Zulj attı.

Uzun süredir forma giyemeyen Adem Ljajic 219 gün sonra golle sahalara döndü. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 44 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Göztepe 25 puanda kaldı.

Beşiktaş- Göztepe maçının golleri



Son Güncelleme: 24.01.2021 22:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGöztepeGollerVincent AboubakarAdem Ljajic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor!
Galatasaray Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor!
Hatayspor son dakikada bulduğu golle puanı kaptı
Hatayspor son dakikada bulduğu golle puanı kaptı
Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanarak ilk yarıyı lider bitirdi!
Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanarak ilk yarıyı lider bitirdi!
Fenerbahçe'ye stoperde 2 aday!
Fenerbahçe'ye stoperde 2 aday!
Fenerbahçe Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!
Fenerbahçe Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!
Yeni Malatyaspor maçında takım arkadaşlarına sinirlenen Arda Turan yeri yumrukladı
Yeni Malatyaspor maçında takım arkadaşlarına sinirlenen Arda Turan yeri yumrukladı

Popüler Haberler

Martha Vineyard 21 gün detoksu ile 21 günde 10 kilo
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak 2021 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Fenerbahçe Mesut Özil tanıtım videoları
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
KOSGEB’den hibe desteği alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Genç girişimci iş yeri açma hibe kredi başvuruları nasıl yapılır?
EYT çıkarsa kimler emekli olur? 2021
Ev hanımlarına mikro kredi imkanı sağlayan kurumlar ve bankalar hangileri?
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Star Tv Babil dizisi bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor?
Ayakkabı Dünyası Efsane Cuma kampanyası tarihleri
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Günlük Burç Yorumları 24 Eylül 2019 Salı - Burcunuz Hayatınızı Nasıl Etkileyecek?
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri belli oldu mu?
2021 PTT personel alımı yapacak mı? PTT iş başvurusu şartları
Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde beklenen fırtına ne zaman etkili olacak?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli , kaç Yaşında?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 25 Ocak 2021 Pazartesi
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.