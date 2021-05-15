Beşiktaş geriden geldi

Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Icrypex, deplasmanda TOFAŞ’ı 22 sayı geriden gelerek 92-90 yenerek Play-Off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti. Beşiktaş’ta normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen genç Alperen Şengün, normal sezonda olduğu gibi bu maçta da ön plana çıktı.

İlk yarıda her iki ekip de hucüm yapmaktan çekinmedi. İlk çeyrek karşılıklı atılan sayılar ile geçilirken, Beşiktaş’ta Alperen Şengün’ün de oyuna ağırlığını koymasıyla 30-25’lik skorla sona erdi. İkinci çeyrekte siyah beyazlılar, 3 sayılık isabetler etkili başlamış olsa da TOFAŞ bu periyotta Simmons ve Akoon Purcell’in sayılarıyla Beşiktaş’a karşılık verdi ve maçı 35-35’e getirdi. İlk çeyrekteki temponun aksine bu çeyrek sakin bir tempoyla geçildi ve TOFAŞ 51-48 skorla ilk yarıyı üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Bursa ekibi, Simmons’ın önderliğinde farkı 10’a çıkardı: 58-48. Savunmasını bu anlarda agresifleştiren TOFAŞ, farkı iyice açarak son çeyreğe 84-69 ile girdi. Son çeyreğin ortalarına kadar sayı atmakta çok zorlanan TOFAŞ, Beşiktaş’ın seri sayılarına karşılık veremeyince aradaki fark 2’ye kadar düştü: 86-84. Maçın final dakikalarını iyi bir şekilde değerlendiren Beşiktaş, geriden gelerek TOFAŞ’ı 92-90 yenerek seride 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

İkinci maç 16 Mayıs saat 20.15’te İstanbul’da oynanacak.