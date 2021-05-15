Beşiktaş geriden geldi

Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Icrypex, deplasmanda TOFAŞ’ı 22 sayı geriden gelerek 92-90 yenerek Play-Off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti. Beşiktaş’ta normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen genç Alperen Şengün, normal sezonda olduğu gibi bu maçta da ön plana çıktı.
Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Bursa ekibi, Simmons’ın önderliğinde farkı 10’a çıkardı: 58-48. Savunmasını bu anlarda agresifleştiren TOFAŞ, farkı iyice açarak son çeyreğe 84-69 ile girdi. Son çeyreğin ortalarına kadar sayı atmakta çok zorlanan TOFAŞ, Beşiktaş’ın seri sayılarına karşılık veremeyince aradaki fark 2’ye kadar düştü: 86-84. Maçın final dakikalarını iyi bir şekilde değerlendiren Beşiktaş, geriden gelerek TOFAŞ’ı 92-90 yenerek seride 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.
İkinci maç 16 Mayıs saat 20.15’te İstanbul’da oynanacak.