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Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu?

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Süper Lig'in 40.haftası çok kritik maçlara sahne olacak. Zirve yarışı ve küme düşme açısından çok önemli maçlar bu hafta oynanacak. Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlar bu hafta belli olabilir. Beşiktaş, Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyon oluyor mu? Bu haberimizde 40.haftada alınabilecek sonuçlara göre oluşacak durumu sizlere aktardık. İşte Süper Lig'in 40.haftasına ilişkin detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 13:14
Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu?
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Süper Lig’de 40.haftada kritik maçlar oynanacak.Hem zirve yarışı hem de küme düşme mücadelesi açısından kritik bir hafta. Alınacak sonuçlara göre lig şampiyonu ve Denizlispor’un ardından küme düşecek takımlar belli olabilir.

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir

Beşiktaş,Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Buradan alacağı 3 puan ve Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile berabere kalması durumunda şampiyonluğu ilan edecek. Eğer,Ankaragücü Fenerbahçe’yi yenerse, Beşiktaş da Galatasaray berabere kalırsa da Beşiktaş şampiyon olacak.

Eğer Fenerbahçe,Ankaragücünü yenerse, şampiyonluk yarışı son iki haftada devam edecek.

Yukatel Denizlispor’un küme düşmesi kesinleşti. 40.haftada oynanacak mücadelere göre küme düşecek 2 takım daha belli olabilir.

Özellikle Erzurumspor ve Gençlerbirliği için 40.hafta çok kritik. Erzurumspor, Kasımpaşa mücadelesinden galibiyetle ayrılamaz ve Hes Kablo Kayserispor veya MKE Ankaragücü oynadıkları maçtan 3 puan alırsa Erzurumspor kesin olarak düşecek.

Gençlerbirliği ise oynayacağı maçtan 3 puan alamazsa, Yeni Malatyaspor’un 1 puan Kasımpaşa ve Kayserispor’un da 3 puan alması halinde, Gençlerbirliği de küme düşecek.

40.haftanın maç programı şu şekilde;

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-Beşiktaş

Süper Lig’de puan durumu




Son Güncelleme: 07.05.2021 13:14
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig 40.haftaBeşiktaşGalatasarayFenerbahçeŞampiyonluk Yarışı
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