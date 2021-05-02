Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu? Son 3 maçta BJK şampiyonluğunu nasıl ilan eder?

Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan edebilecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturanen yakınadaylarında birisidir. Süper Lig'in 39. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Siyah-Beyazlı takım-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının sonucunu beklemeye başladı. Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçında puan kaybetmesi durumunda Beşiktaş kulübü Süper Lig şampiyonluk kupasının 8 Mayıs günüile oynayacağı Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini talep edecektir. Aspor kanalında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında yer alan bilgiye göre Siyah-Beyazlı takım Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçında puan kaybetmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluk kupası için başvuruda bulunmak için hazırlık yapmaktadır.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 8 puan farkı bulunmaktadır. Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçında puan kaybetmesi durumunda Beşiktaş kulübü Süper Lig şampiyonluk kupasının 8 Mayıs günü Galatasaray ile oynayacağı Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini talep edecek olan Beşiktaş kulübü Galatasaray'ı mağlup ederse şampiyonluğunu ilan etmiş olacaktır.