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Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu? Son 3 maçta BJK şampiyonluğunu nasıl ilan eder?

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş en yakın şampiyonluk adaylarında birisidir. Süper Lig'in 39. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Siyah-Beyazlı takımın Galatasaray ile oynayacağı maçı yenmesi durumunda şampiyon olup olmayacağı merak edildi.  İşte detaylar…

02 Mayıs 2021 Pazar 01:10
Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu? Son 3 maçta BJK şampiyonluğunu nasıl ilan eder?
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Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş en yakın şampiyonluk adaylarında birisidir. Süper Lig'in 39. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Siyah-Beyazlı takım Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının sonucunu beklemeye başladı. Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçında puan kaybetmesi durumunda Beşiktaş kulübü Süper Lig şampiyonluk kupasının 8 Mayıs günü Galatasaray ile oynayacağı Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini talep edecektir. Aspor kanalında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında yer alan bilgiye göre Siyah-Beyazlı takım Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçında puan kaybetmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluk kupası için başvuruda bulunmak için hazırlık yapmaktadır. 

Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan edebilecek mi?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 8 puan farkı bulunmaktadır. Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçında puan kaybetmesi durumunda Beşiktaş kulübü Süper Lig şampiyonluk kupasının 8 Mayıs günü Galatasaray ile oynayacağı Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini talep edecek olan Beşiktaş kulübü Galatasaray'ı mağlup ederse şampiyonluğunu ilan etmiş olacaktır.  




Son Güncelleme: 02.05.2021 01:10
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BeşiktaşŞampiyonlukSüper TotoGalatasarayFenerbahçe
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