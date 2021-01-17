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Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Bjk Gs maçını şifresiz veren yabancı kanallar

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin başlamasına saatler kala pek çok kişi derbiyi şifresiz izleyebilmek için araştırmalarına hız verdi. Futbolseverler, Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? sorusunu araştırıyor.

17 Ocak 2021 Pazar 17:52
Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir? Bjk Gs maçını şifresiz veren yabancı kanallar
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Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig’in 19. Haftasında derbi müsabakası ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. Derbi maçı BeIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Futbol severler ise derbi maçının şifresiz nasıl izlenebileceğini araştırıyor.

Beşiktaş – Galatasaray derbisi 19.00’da başlayacak. Maç başlamadan önce pek çok futbolsever maçın şifresiz nasıl izleneceğini araştırıyor. Vodafone Park’ta oynanacak olan Süper Lig’in 19. Hafta derbisi iki asırlık takımın kazanmak için sahalara çıkması ile başlayacak.

Saat 19.00’da başlayacak olan derbi müsabakası BeIN Sports 1’den canlı yayınlanacakken pek çok futbolseverde maçı şifresiz nasıl izleyeceğini araştırıyor.

Beşiktaş – Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir?

2021’in ilk derbisi olacak Beşiktaş – Galatasaray karşılaşması maçı nasıl şifresiz izleyeceklerini araştırırken maçın sadece yabancı kanallarda yayınlanacağı belirtildi. Buna göre;

  • Bein Connect France
  • Bein Sports France 3 HD
  • Bein Sports France 8 HD
  • Digiturk 4k HD
  • K Sports 2 HD Kosova
  • Look Sport ro 1
  • Sport 2 SVK
  • SportKlub 2 Slovenia
  • SportKlub 2 Crotia
  • SportKlub 2 Serbia

Kanalları maçı şifresiz olarak verecek.

Beşiktaş – Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Asırlık takımların galibiyet için sahaya çıkacağı Beşiktaş – Galatasaray derbisi 17 Ocak 2021 saat 19.00’da BeIN Sports HD 1 kanalından yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:52
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasarayDerbişifresiz
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