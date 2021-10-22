Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? BJK – GS muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Zorlu maç öncesi nefesler tutuldu. Beşiktaş derbi öncesinde hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşısında 4-1’lik ağır bir mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ise Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönmeyi başardı. Dev derbi öncesi moralli olan Galatasaray Beşiktaş deplasmanından da iyi bir sonuç almak istiyor. Siyah beyazlılar ise hafta içinde alınan ağır mağlubiyeti Galatasaray maçını kazanarak unutturmak istiyor.

Beşiktaş Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü sat 20:00’de başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Zorlu maç öncesi Galatasaray’da cezalarını tamamlayan Marcao ve Berkan takıma dönecek. Beşiktaş’ta ise sakatlıkları devam eden Atiba, Mehmet Topal ve N’Koudou bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray’da tek eksik Arda Turan olarak görülüyor.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Galatasaray:

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, BatshuayiMuslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed