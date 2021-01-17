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Beşiktaş - Galatasaray maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgileri

19. haftada Süper Lig’de lider olan Beşiktaş bugün evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Evinde oynadığı maçlarda üst üste 6 galibiyet alan ve oynadığı son 4 maçta gole izin vermeyen Beşiktaş bugün ise Galatasaray ile oynayacak. Peki Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları haberimizde yer almaktadır.

17 Ocak 2021 Pazar 14:24
Beşiktaş - Galatasaray maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgileri
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19. haftası oynanan Süper Lig’in bugünkü derbide Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tarihte yaşanan Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde 112 defa Beşiktaş’ın, 122 defa Galatasaray’ın galibiyeti ve 114 maçın beraberliği ile sonuçlanmasıyla toplanda 348 defa rakip olarak karşılaşmışlardır. 

Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta oynayacak?

Vodafone Park’ta Galatasaray’ı konuk edecek olan Beşiktaş’ın bugün oynayacağı maç saat 19:00’ da başlarken mücadele Cüneyt Çakır hakemliğinde oynanacak. Beşiktaş derbi öncesi evinde oynadığı son 6 maçı kazanmıştır. 

Welinton cezalı, Vida ve Mensah kart sınırındadır.

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor. Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Beşiktaş savunma oyuncusu Welinton sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Bugün oynanacak maçta siyah-beyazlı ekipte oynayan Domagoj Vida ve Benard Mensah sarı kart ceza sınırında bulunmaktalar. Vida ve Mensah’ın üçer sarı kartı bulunmaktadır bugün oynanacak derbide tekrar sarı kart almaları durumunda 20.hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecekler.



Son Güncelleme: 17.01.2021 14:24
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasarayDerbi
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