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Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı izle, BJK-GS maçı canlı yayın ve şifresiz yayınlayan kanallar

Süper Lig'in 19. haftasında şampiyonluk için nefes kesen yarış devam ederken iddiasını devam ettiren iki rakip Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelecekler. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçı heyecanla beklenirken maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz yayınlayan kanalların hangileri olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

17 Ocak 2021 Pazar 18:32
Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı izle, BJK-GS maçı canlı yayın ve şifresiz yayınlayan kanallar
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Süper Lig’in 19. Haftasında Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluk mücadelesinde oldukça önemli bir maçta kozlarını paylaşacaklar. Şampiyonluk iddiasını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı Vodafone Park’ta sınava girecek. Şampiyonluk yarışında ritmin iyice arttığı bu haftada iki takım da 3 puanı cebine koyarak üst sıralardaki konumunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanacak olan 19. Hafta karşılaşması 17 Ocak Pazar günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Vodafone Park’ta oynanacak olan maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maç aynı zamanda beIN Connect ve Digitürk Play platformları bünyesinde de izlenebilecek.

Beşiktaş-Galatasaray maçı nasıl şifresiz izlenir?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadele şifreli olarak beIN Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Yapılan anlaşma kapsamında Süper Lig’de oynanan maçların yayın hakları beIN Sports’un elindedir. Buna bağlı olarak maçların izlenebilmesi için tek yasal yol beIN Sports’un şifresinin açılmasıdır.  İntenet üzerinde şifresiz bir şekilde maç yayını yapan adresler olsa bile bu yayınların yapılması ve izlenmesi yasal değildir. Buna bağlamda izleyicilerin maçları beIN Sports televizyon kanalından ya da beIN Connect ve Digitürk Play üzerindeki Süper Lig tarifeleri aracılığı ile izlemeleri lazımdır.

Beşiktaş muhtemel ilk 11

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar

Galatasaray muhtemel ilk 11

Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Donk, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasarayBJK-GSSüper Lig
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