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Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formalar ile çıkacak!

Beşiktaş'ın sezon başında hayata geçirdiği ve 'Beşiktaş aşkına imza at' projesinin sonuçlandığı açıklandı. Beşiktaşlı taraftarların imzaladığı formalar ile ilgili yapılan açıklamalarda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasında bu formaların giyileceği belirtildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 15:30
Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formalar ile çıkacak!
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17 Ocak 2021’de Beşiktaş ile Galatasaray ile oynanacak lig karşılaşmasında Beşiktaş’ın maça özel bir forma ile çıkacağı açıklamaları sonrasında pek çok taraftar özel formayı araştırmaya başladı.

Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtılırken başlattığı ‘Beşiktaş aşkına imza at’ projesinin son bulması üzerine formalar bastırıldı.

Taraftarların Beşiktaşlı oyuncuların maç için giyeceği formaların üzerine imza attığı yeni tasarım formalarda aynı zamanda oyuncular ve Sergen Yalçın’ın imzaları da bulunuyor.

Taraftarlar için intenet üzerinden açılan sitede formanın belirlenen yerlerine imza atmaları istenirken atılan imzalar sayesinde hem Beşiktaş kulübüne maddi destek sağladı hem de imzalı formaları satın alabildi. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamalar ile Galatasaray derbisinde bu özel formaların kullanılacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFormaImzaözelDerbiGalatasaray
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