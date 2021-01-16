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Beşiktaş Galatasaray derbisinde gözler iki kalecinin üzerinde olacak

Süper Lig’de hafta sonu Beşiktaş Galatasaray derbisi oynanacak. Dev derbi öncesi iki takımın kalecileri ön plana çıkarken, derbinin kaderi iki genç eldivende olacak.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:25
Beşiktaş Galatasaray derbisinde gözler iki kalecinin üzerinde olacak
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Beşiktaş Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Dev derbi öncesi muhtemel 11’ler merak edilirken iki takımın kalesinde yer alacak isimlere kesin gözüyle bakılıyor. Birçok yazara göre iki takımın kaderini Ersin Destanoğlu ve Okan Koçuk belirleyecek.

Süper Lig’in lideri Beşiktaş’ta kaleyi devralan genç kaleci Ersin bu sezon 13 maça çıkıp bu maçlarda toplam 14 gol yedi. Deplasman ekibinde ise Okan Koçu 9 maça çıkarken bu maçlarda 9 gol yedi.

Öte yandan 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu bu sezon toplam 6 maçta kalesini gole kapattı. 25 yaşındaki Okan Koçuk ise Muslera’nın yokluğunda beklentileri karşıladı. Okan Koçuk bu sezon 4 maçta kalesini gole kapattı.

Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin kariyerinde ikinci kez bir derbide forma giyecek. Ersin ilk kez geçen sezon oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giymişti. Galatasaray’ın kalecisi Ersin ise kariyerinde ilk kez Beşiktaş maçıyla derbi heyecanını yaşayacak.

İki takımında kalecilerinin yeni sezonda forma giymeleri ve tecrübe eksiklerinin olması derbi öncesi kalecilerin önemini daha da artırıyor. İki kalecinin performansı derbisinin de kaderini etkileyecek.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasaray
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