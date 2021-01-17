Beşiktaş Galatasaray derbisi oynanacak mı? BJK GS derbi maçı hava şartları nedeni ile iptal olur mu, olacak mı? Beşiktaş Vodafone Park'da son durum nasıl?

Süper Lig 19. Haftada Beşiktaş, bu akşam evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Derbiye sayılı saatler kala hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. İki günden beri kar yağışı etkili olan İstanbul’da bu akşam derbinin oynanacağı Vodafone Park ve civarında da etkili olacak. Maç vaktine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kar yağışı, meteorolojiden gelen bilgilere göre akşam saatlerinde durması bekleniyor.

Zemin için çalışmalar gün boyu devam etti

Derbide zeminin sıkıntı yaratmaması için stat görevlilerince gün boyunca mesai yapıldı. Hibrit çim ve alttan ısıtma özelliği bulunan Vodafone Park Stadı’nda yeşil sahanın çimden etkilenmemesi için türlü işlemlerin yapıldığı bildirildi.