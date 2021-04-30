Beşiktaş Galatasaray derbi öncesi kart sınırında olan oyuncular kimler?

Nefesleri kesen lig maratonunda artık sona doğru yaklaşılıyor. Lider Beşiktaş her geçen hafta şampiyonluğa adım adım yaklaşırken en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ile derin bir nefes aldı.

Beşiktaş'ta zorlu iki maç öncesi ise kadro da eksiklikler bulunsa da tecrübeli hoca Sergen Yalçın önlemini almış durumda.

Hatayspor ile yarın evinde saat 20.30'da kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta kart cezaları biten Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada görev alabilecekler.

Çaykur Rize deplansmanından altın değerinde üç puan alan ve 78 puana ulaşan siyah beyazlı ekip bu sezon toplamda 24 galibiyet aldı. Rakip Hatayspor ise 57 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Kritik maçlar öncesinde dört futbolcu kart sınırında bulunuyor. Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde Hatayspor karşısında kart görmeleri halinde Atiba, Larin, Dorukhan ve Adem kart görmeleri halinde Galatsaray maçında oynayamacaklar. Siyah beyazlı ekipte ise beş topçu sakatlıkları halen devam ediyor. Tecrübeli forvet Vincent Aboubakar'ın tedavisi ise halen devam ediyor ve futbolcunun Hatayspor karşısında götev alması beklenmiyor. Gökhan Töre ise tedaivisi devam ederken bu iki futbolcunun Galatasaray maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi çalışmasına devam ediyor.