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Beşiktaş Galatasaray derbi maçı şifresiz veren yabancı tv kanalları - BJK GS derbi maçı şifresiz izlenir mi?

Beşiktaş Galatasarayın bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan derbi maçının detayları

17 Ocak 2021 Pazar 18:42
Beşiktaş Galatasaray derbi maçı şifresiz veren yabancı tv kanalları - BJK GS derbi maçı şifresiz izlenir mi?
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Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar!

Beşiktaş Galatasaray derbisini şifresiz izlemenizi sağlayan tv kanallarının detaylı listesi futbola düşkün vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bu akşam Beşiktaş Galatasaray maçı Vodafone Park’ta gerçekleşecek ve şifre kullanmadan izlenebilecek kanallar araştırıldı. Beşiktaş Galatasaray maçı gerçekten şifre kullanılmadan izlenebilecek mi? 

Süper Lig’de 19. haftada Vodafone Park’ta bu akşam Galatasaray misafir ediliyor. Bu 348. defa karşılıklı oynayacakları maç saat 19.00’da başlayacak ve bu hayli ehemmiyetli derbi Bein Sports 1 kanalında canlı yayın olacak şekilde seyircilere aktarılacak.

Eskiden Taksim Stadı olan 1924’ün ağustos ayında BJK’nin 2-0’lık zaferiyle başlamış olan karşılaşma geride bırakılan 347 maçın 111’inde BJK, 122’sinde GS sahadan zaferle ayrılmışlardır. Galatasaraylıların attığı 484 tane gol karşısında Beşiktaşlıların 453 tane golü bulunmaktadır. Şimdi asıl sorumuz, bu önemli derbi şifre kullanımı olmadan hangi tv ekranında canlı olarak yayınlanacak?

17.01.2021 Pazartesi günü akşam saat 19.00’da gerçekleşecek olan maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın düdüğünün sesiyle başlayacak olan BJK-GS maçı Bein Sport 1 ekranlarında canlı yayın olacaktır.

Yeri zirvede olan BJK, Vodafone Park’ta yani kendi evinde oynadığı bu maçta önceki 6 maçta galibiyetle ayrılmıştır. Kendi evinde bu sezonun başlangıcında Antalyaspor’la 1-1 berabere bitiren Beşiktaşlılar Antalyaspor maçından sonra Gençlerbirliği ile olan maçında 1-0 yenilmiştir. Gençlerbirliği maçından sonra BJK sırayla Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurumspor, Sivasspor ve Çaykur Rizespor’u skorlarıyla yenmiştir.

BJK’de bu maçtan önce ceza almış olan Welinton haricinde eksik bir oyuncu yoktur. Mensah’ın merak edilen durumu ise maç zamanında belli olacak. GS’de ise sakatlanan Emre Taşdemir, Falcao, Omar maçta olmayacaklar.

Beşiktaş’ın beklenen 11’i: Aboubakar, Ersin, Larin, Rosier, Ghezzal, Vida, Oğuzhan, Montero, Necip, Atiba

Galatasaray beklenen 11’i: Diagne, Okan, Arda, Linnes, Belhanda, Luyindama, Taylan, Marcao, Donk, Saracchi

BJK-GS derbisi şifre kullanılacak kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

Look Sport 2 SVK

K Sports 2 HD Kosova

Sport 2 SVK, SONY TEN 1, CBC Sport, Sony LIV, BT Sport Live, ELTA Sports 1, Sky Go, Sky Sport Football, C More Suomi, MAX Sport 2, Viasat Ultra HD, Planet Sport 2, RMC Sport 2, BT Sport ESPN, NOW TV, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol1.



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasarayDerbiMaç
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