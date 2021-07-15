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Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?

Yeni sezon için planlamalarına devam eden Beşiktaş’ın isteği futbol direktörü ile çalışmak. Edinilen bilgilere göreyse takım direktörlük için Ceyhun Kazancı’yla anlaştı. Peki, Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir? Detaylar haberimizde…

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:50
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
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Beşiktaş’ın yeni futbol direktörü Ceyhun Kazancı’ya dair detaylar taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ceyhun Kazancı kimdir? Sorusunun yanıtı ve Kazancı’ya dair tüm detaylar haberimizin devamında…

Ceyhun Kazancı kim?

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Kazancı, üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve U.A İlişkiler bölümünde okudu.

2011’de Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik adlı şirkette çalışmış olan Kazancı, 2012’de IMG Doğuş’ta stat ve arena projesi için direktörlük görevini üstlendi. Aynı zamanda Asset Sportif’te bir sene genel menajer asistanlığı da yapmıştır.

Beşiktaş’ın transfer döneminde yaptıkları

Süper Lig’deki son şampiyon olan takım, Gökhan Töre, Necip Uysal, Utku Yuvakuran ve Atiba Hutchinson’la yeni sözleşmeler imzalamıştı.

Kadrosuna Salih Uçan’la Mehmet Topal’ı da ekleyen takım, önümüzdeki süreçte Kenan Karaman’ı transfer ettiği haberini paylaşması bekleniyor.

Ayrıca golcü transferi yapması da beklenen takım, Rachid Ghezzal’la Valentin Rosier için çalışmalarına devam ediyor.


Son Güncelleme: 15.07.2021 16:50
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