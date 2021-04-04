Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!

Süper Lig’in 32. Haftasında gerçekleştirilen maçlardan Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında gerçekleşen karşılaşmada Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, birinciliğe oynarken zirve yarışında büyük darbe aldı. Oynanan 8 maç aradan sonra ilk kez yenilg yüzü gördü. Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşalı sporcu Aytaç Kara’nın golüyle 1-0 geriye düşerken, puan alacak golü bir türlü bulamadı. Hücum yapmada yetersiz olan ve gol atmak için pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin, 56. dakikada gerçekleşen penaltıda gole geçit vermeyerek farkı ikiletmedi. Penaltıyı kaçıran oyuncu ise Thelin oldu. Karşılaşma sonucunda deplasmandan1-0’lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar ligde 8 maç aradan sonra il kaybını yaşadı. Beşiktaş bundan önceki son yenilgisini 22. haftada iç sahada oynanan Trabzonspor mücadelesinde almıştı.

Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da filesinde gol gördü

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 19. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa stadında yapılan 7 maç sonucunda siyah beyazlı takım toplamda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı

Teknik direktör Sergen Yalçın hakeme tepki gösterdi

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının 66. dakikasında Aytaç Kara kenara alındı. Maç boyunca gergin olan teknik direktör Sergen Yalçın hakeme tepki gösterirken Aytaç Kara’nın oyundan alınmasıyla sizin yapamadığınızı onlar yaptı diyerek tepsini dile getirdi.. Oynanan maçın 66. Dakikalarında hakem Halil Umut Meler’e tepkiler artmaya başladı. Karşılaşmanın 62. dakikasında sarı kartı bulunan Aytaç Kara’nın oyunculardan Necip’e yaptığı faul sonrasında kırmızı kartı alması gerektiği tepkileri Beşiktaş teknik ekibi tarafından belirtilirken hakemin sarı kart kullanması ortamı iyice gererek tepkilere neden oldu.