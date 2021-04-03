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Beşiktaş Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu

Beşiktaş Kulübü'nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde başkan olan Fikret Orman'ın dönemine yönelik takıma atanan bilirkişi raporu netlik kazandı. Beşiktaş taraftarının ve vatandaşların merak ettiği Fikret orman dönemine ait borçlanmadaki soru işaretleri netlik kazandı. İşte Beşiktaş Kulübü'nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemine ait bilirkişi raporu...

03 Nisan 2021 Cumartesi 18:13
Beşiktaş Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu
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Beşiktaş Kulübü’nün Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu tamamlandı. 1 Ocak-31 Aralk 2018 dönemlerini içeren mali tablolarıyla ilgili olarak incelenmesi sonucunda, dönemin yönetim kurulunun 105 milyon 990 bin 977 TL borçlanma hakkı varken, kulübe toplamda 615 milyon 89 bin 283 TL’lik borç girdisi olduğunun tespiti netlik kazandı.

Fikret Orman dönemine ait yönelik bilirkişi raporu belirlendi!

Beşiktaş Kulübü’nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan bütçenin, %10’nundan fazla aşıldığı iddiasıyla dava açılmış ve mahkeme konuyla ilgili bilirkişi atanmasına karar verilmişti. Atanan Bilirkişi Heyeti, 31 Mart tarihinde kulübe giderek gereken belgeleri incelendiğini raporunda belirterek, konuyla alakalı olarak da belirlenen miktarları da söyledi. Bilirkişinin ilgili mahkemeye sunduğu raporda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

“31/03/2021 tarihinde kulüp merkezine gidilmiş ve BJK Deneği ve Grup Şirketleri’nin 01/01/2018-31/12/2018 dönemi genel kurulca onaylanmış konsolide bütçe büyüklüğünün 1 milyar 59 milyon 909 bin 774 TL olduğu görülmüştür. Aynı döneme ait borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin ise, Bağımsız Denetçi Raporu’nun 9.sayfasındaki tablodan da izlenebileceği üzere 615 milyon 89bin 283 TL olduğu anlaşılmıştır. Bahis konusu dönemdeki onaylanmış bütçenin %10’u 105 milyon 990 bin 977 TL, 04 kuruş olduğundan yönetim tarafından borçlanılan tutarın, 2018 yılı için bütçenin %10’unu aştığı görülmektedir. Dosya kapsamında BJK Yönetim Kurulu’nun Genel kurul tarafından kabul edilen yıllık bütçe ve bunun %10’u oranında fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni ihtiyaçları karşılamak için borçlanmayı ön gören bir öneri hazırlayarak Genel Kurul’u bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırıp çağırmadığına ilişkin açıklayıcı bir belge ya da bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber Beşiktaş Kulübü Tüzüğü’ne göre, Genel Kurul’un onayı olmadan bütçe dışı harcama yapmanın yaptırımının, Genel kurul kararının yok hükmünde sayılması ya da iptali olmayıp, ‘Yönetim Kurulu’nun yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumlu’ olması şeklinde belirlendiği görülmektedir.”



Son Güncelleme: 03.04.2021 18:18
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanBeşiktaş Bilirkişi Raporu
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