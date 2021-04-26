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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç tarihleri

Süper Lig'in 37. haftası yine nefes kesiciydi. Şampiyonluk yarışında kalan 5 haftada Beşiktaş, Galatsaray, Fenerbahçe mücadeleye devam ediyor. İşte bu haftanın maçları...

26 Nisan 2021 Pazartesi 15:00
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç tarihleri
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Başkent temsilcisi galip geldi

Süper Lig’in 37. haftasında açılış maçı Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor arasında gerçekleşti. Gençlerbirliği’nin sahasında oynanan maçın galibi 2-1’lik skorla Gençlerbirliği’nin oldu.

Konya’da skorsuz maç  

Bu sezonda düşük formda olan Konyaspor kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı gibi bitti. Maç 0-0 berabere sonlandı.

Trabzonspor sahadan galip ayrıldı

Son 2 haftadır yediği gollerle maçlardan berabere ayrılan Trabzonspor, bu durumu yıktı ve Fatih Karagümrük’ü ağırladığı sahasından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor haftalar sonra 3 puan kazandı.

Denizli Sivas’a karşı

Küme düşmekten kurtulmaya çalışan Yukatel Denizlispor kendi sahasında Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere bitti.

Beşiktaş galip geldi

Son haftalarda düşüşte olan siyah beyazlı takım kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kartallar 3-1’lik galibiyetle sahadan 3 puan alarak ayrıldı.

Mustafa Galatasaray’a kazandırmaya devam ediyor

Antalyaspor ile Galatasaray mücadelesi Antalyaspor’un sahasında gerçekleşti. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere giderken aslanlar ikinci yarıda Mustafa’nın golü ile 1-0 öne geçti ve sahadan galip ayrıldı.

Malatya Ankaragücü’nü yendi

37. haftanın son gününde Malatyaspor son haftalarda Hikmet Karaman ile yakaladığı çıkışla bu seferde 2-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Erzurum’dan önemli galibiyet

Ligin alt sıralarında olan maçlardan biri Gaziantep FK ve Erzurumspor arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın galibi ise 3-2’lik galibiyetle Erzurumspor oldu. Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamazken Erzurumspor 3 puanla sahadan ayrıldı.

Başakşehir boş döndü

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir bu sezon ise küme düşmeme mücadelesi içinde. Geçen hafta Fenerbahçe’ye yenilen takım Alanyaspor ile oynanan maçta ise 0-0’lık skorla sahadan golsüz ayrıldı.

Fenerbahçe ilk yarıda işi bitirdi

Emre Belözoğlu önderliğinde şampiyon olma mücadelesine devam eden Kanaryalar haftanın son maçında ise Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında oldukça iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertli takım sıralamasını korudu ve 2. sırada haftayı tamamladı.

Süper Lig 37. hafta maç sonuçları

Süper Lig 37. haftanın puan durumu

Süper Lig 38. haftada oynanacak maçlar

Beşiktaş’ın kalan maçları

Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Deplasman)Beşiktaş - HataysporGalatasaray - Beşiktaş (Deplasman)Beşiktaş - KaragümrükGöztepe - Beşiktaş (Deplasman)

Fenerbahçe’nin kalan maçları

Alanyaspor - Fenerbahçe (Deplasman)Fenerbahçe - BB ErzurumsporAnkaragücü - Fenerbahçe (Deplasman)Fenerbahçe - Sivasspor Kayserispor - Fenerbahçe (Deplasman)

Galatasaray’ın kalan maçları

Galatasaray - Konyaspor Gençlerbirliği - Galatasaray (Deplasman)Galatasaray - Beşiktaş Denizlispor - Galatasaray (Deplasman)Galatasaray - Yeni Malatyaspor

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
Süperlig37.HaftaGalatasarayBeşiktaşFenerbahçe
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