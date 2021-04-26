Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç tarihleri

Başkent temsilcisi galip geldi
Süper Lig’in 37. haftasında açılış maçı Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor arasında gerçekleşti. Gençlerbirliği’nin sahasında oynanan maçın galibi 2-1’lik skorla Gençlerbirliği’nin oldu.
Konya’da skorsuz maç
Bu sezonda düşük formda olan Konyaspor kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı gibi bitti. Maç 0-0 berabere sonlandı.
Trabzonspor sahadan galip ayrıldı
Son 2 haftadır yediği gollerle maçlardan berabere ayrılan Trabzonspor, bu durumu yıktı ve Fatih Karagümrük’ü ağırladığı sahasından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor haftalar sonra 3 puan kazandı.
Denizli Sivas’a karşı
Küme düşmekten kurtulmaya çalışan Yukatel Denizlispor kendi sahasında Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere bitti.
Beşiktaş galip geldi
Son haftalarda düşüşte olan siyah beyazlı takım kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kartallar 3-1’lik galibiyetle sahadan 3 puan alarak ayrıldı.
Mustafa Galatasaray’a kazandırmaya devam ediyor
Antalyaspor ile Galatasaray mücadelesi Antalyaspor’un sahasında gerçekleşti. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere giderken aslanlar ikinci yarıda Mustafa’nın golü ile 1-0 öne geçti ve sahadan galip ayrıldı.
Malatya Ankaragücü’nü yendi
37. haftanın son gününde Malatyaspor son haftalarda Hikmet Karaman ile yakaladığı çıkışla bu seferde 2-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
Erzurum’dan önemli galibiyet
Başakşehir boş döndü
Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir bu sezon ise küme düşmeme mücadelesi içinde. Geçen hafta Fenerbahçe’ye yenilen takım Alanyaspor ile oynanan maçta ise 0-0’lık skorla sahadan golsüz ayrıldı.
Fenerbahçe ilk yarıda işi bitirdi
Emre Belözoğlu önderliğinde şampiyon olma mücadelesine devam eden Kanaryalar haftanın son maçında ise Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında oldukça iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertli takım sıralamasını korudu ve 2. sırada haftayı tamamladı.
Süper Lig 37. hafta maç sonuçları
Süper Lig 37. haftanın puan durumu
Süper Lig 38. haftada oynanacak maçlar
Beşiktaş’ın kalan maçları
Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Deplasman)Beşiktaş - HataysporGalatasaray - Beşiktaş (Deplasman)Beşiktaş - KaragümrükGöztepe - Beşiktaş (Deplasman)
Fenerbahçe’nin kalan maçları
Alanyaspor - Fenerbahçe (Deplasman)Fenerbahçe - BB ErzurumsporAnkaragücü - Fenerbahçe (Deplasman)Fenerbahçe - Sivasspor Kayserispor - Fenerbahçe (Deplasman)
Galatasaray’ın kalan maçları
Galatasaray - Konyaspor Gençlerbirliği - Galatasaray (Deplasman)Galatasaray - Beşiktaş Denizlispor - Galatasaray (Deplasman)Galatasaray - Yeni Malatyaspor