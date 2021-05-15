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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk senaryoları; BJK FB GS kim, nasıl şampiyon olur?

2020-2021 Süper Lig’in sonuna gelirken futbolseverler nefeslerini tuttu. Şampiyonluğun belli olacağı bugünde taraftarlar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk senaryoları kuruyor. 81 puan ile aynı puanda olan Beşiktaş ve Galatasaray bugün farklı maçlara çıkacak. Vatandaşlar BJK FB GS kim, nasıl şampiyon olur? sorusunun yanıtını araştırırken Süper Lig şampiyonluk hakkında merak edilenler haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:47
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk senaryoları; BJK FB GS kim, nasıl şampiyon olur?
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Koronavirüs salgını nedeniyle özel koşullar ile oynana Süper Lig 2020-2021 sezonunu kapatıyor. Bu akşam oynanacak 10 karşılaşma sonucunda Lig sona ererken hangi takım şampiyonluğu elde edecek merak ediliyor.

Üç büyük takım şampiyonluk için yarışırken maçlar 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30’da başlayacak.  41 hafta boyunca 81 puanı elde eden Beşiktaş, Galatasaray ile aynı puanı paylaşıyor. Averaj ile ikinci sırada yer alan Galatasaray bugün Malatyaspor ile karşı karşıya kalacak.

Siyah beyazlılar ise Göztepe ile mücadele edecek. 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor.  Kupa için tek şansı olan Fenerbahçe Kayserispor ile sahalarda yer alacak.

Eğer Galatasaray ve Beşiktaş yenilirse Fenerbahçe Şampiyonluğu elde edebilecek.

Beşiktaş’ın +44 averajına karşılık Galatasaray’ın +42 averajı bulunmakta.

Bu anlamda öneğin Beşiktaş 1-0 Galatasaray 3-0 olursa +45 puan ile averaj eşit olacağı için en çok golü atan takım şampiyon olacak.


Son Güncelleme: 15.05.2021 12:47
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Süper LigBjkGSFbŞampiyonlukMaçSaat
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