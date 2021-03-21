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Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinlenebiliyor. Futbol severler BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı yayınını araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 18:50
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
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Süper Lig’in 31.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip dev derbi öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Beşiktaş dev derbi öncesi bir maçı eksik 63 puanla ligde zirvede bulunuyor. Geçen hafta lig sonuncusu Gençlerbirliği’ne yenilen Fenerbahçe ise 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 21 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak olan dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT Radyo 1 üzerinden canlı olarak anlatılacak.

TRT Radyo 1 Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı anlatımı için tıklayınız.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe:

Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

Beşiktaş dolu dizgin

Dev derbi öncesi ev sahibi Beşiktaş ligde ve kupada yoluna dolu dizgin devam ediyor. Siyah beyazlılar bu hafta en yakın takipçisi Galatasaray’ın Rize’ye kaybetmesiyle birlikte derbiye de rahat çıkacak. Süper Lig’de Beşiktaş bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray’ın 2 Fenerbahçe’nin 5 puan önünde lider durumda yer alıyor.

Öte yandan dev derbi öncesi Beşiktaş’ta tek eksik Gökhan Töre. Devre arasında takıma katılan Cenk Tosun ise kamp kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe kazanmak zorunda

Dev derbi öncesi Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe’nin kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Sarı lacivertliler geçen hafta Gençlerbirliği’ne sahasında kaybetmiş ve teknik direktör Erol Bulut eleştiri toplamıştı.

Öte yandan bu karşılaşmada alınacak mağlubiyetin ardından Erol Bulut için yolun sonu olabilir. Sezon başından itibaren büyük eleştiri toplayan Erol Bulut’un dev derbi öncesi tercihleri de merakla bekleniyor.

Beşiktaş’ta gözler Aboubakar’da

Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olan Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş’ın en büyük silahı Aboubakar olacak. Kamerumlu golcü ligde attığı 16 golle takımının en skorer ismi konumda yer alıyor. Aboubakar’ın yanı sıra Larin 14 golle takımın gol yükünü çekiyor.

Devre arasında takıma katılan ve çıktığı ilk maçta 2 gol attıktan sonra sakatlanan Cenk Tosun’da derbide Sergen Yalçın’dan forma bekliyor.

Ozan ve Caner dönüyor

Fenerbahçe’de geçen hafta alınan mağlubiyetin ardından son haftalarda 11’de yer almayan iki isim Ozan Tufan ve Caner Erkin’in Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor. Ozan Tufan performansı, Caner Erkin ise hocayla yaşadığı sorun nedeniyle son haftalarda ilk 11’de yer almıyordu.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşDerbiTrt Radyo 1Süper Lig
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