Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK FB derbi maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 31’inci haftasında sezonun en önemli derbilerinden birinde lider durumda olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu derbi, Galatasaray içinde oldukça önemli.

Üst üste 5 karşılaşmada galip gelerek 63 puanla zirvede olan Beşiktaş, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde 1 karşılaşma eksiği olmasına rağmen zirvede bulunuyor. Son dakikada Souza'dan gelen gol ile Başakşehir deplasmanından 3-2 galibiyetle dönen Beşiktaş, maçı kayıp vermeden geçirmek istiyor.

Son 4 maçında sadece 1 defa berabere kalan ve son maçında Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de iki takım arasında oynanan karşılaşmada eksik olmasına rağmen mükemmel bir performans sergileyerek 4-3’lük skorla galibiyet almıştı. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1, Vodafone Park’taki karşılaşmayı da Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman, Hangi Gün?

21 Mart 2021 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve Vodafone Park’ta yapılacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Bein Sports 1 kanalından canlı olarak verilecek.

Beşiktaş Fenerbahçe Maçı Sakat ve Cezalı Oyuncular Listesi

Beşiktaş’ta sakatlık geçiren Gökhan Töre ile Fenerbahçe’de sakatlık geçiren Diego Perotti ile Mesut Özil, derbide forma şansı bulamayacaklar.