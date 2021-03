Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları

Süper Lig’in beklenen derbisi geldi çattı. Süper Lig’in 31. Haftasında oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi bugün gerçekleşecek. 21 Mart Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak olan maçın hangi kanallardan izlenebileceği merak konusu oldu. Hayranların merakla beklediği derbinin kanallarını sizlerle paylaştık.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanallarda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 21 Mart Pazar akşamı 19.00’dakanalında sevenleriyle buluşuyor. Süper Lig’de son altı haftadır hiç maç kaybetmemiş olan Beşiktaş zirvede. Toplam puanı 63 olan Beşiktaş’ın bu akşam oynanacak derbi sırasında da galibiyet serisini koruyup korumayacağı merak konusu. Fenerbahçe ise en son Gençlerbirliği’ne kaybederek puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş bugüne kadar toplam 352 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalar sonucu 133 kez Fenerbahçe, 125 kez ise Beşiktaş galip geldi.

Derbiyi şifresiz olarak izleyebileceğiniz kanallar ise şu şekilde:

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.