Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları

Süper Lig’in beklenen derbisi geldi çattı. Süper Lig’in 31. Haftasında oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi bugün gerçekleşecek. 21 Mart Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak olan maçın hangi kanallardan izlenebileceği merak konusu oldu. Hayranların merakla beklediği derbinin kanallarını sizlerle paylaştık.
Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanallarda yayınlanacak?
Derbiyi şifresiz olarak izleyebileceğiniz kanallar ise şu şekilde:
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.