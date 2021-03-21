İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi Süper Lig’in 31.haftasında gerçekleşecek. Debinin yaklaşmasıyla beraber hangi kanalların derbiyi yayınladığı merak konusu oldu. Beşiktaş Fenerbahçe derbisini yayınlayan kanalları haberimizden okuyabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 18:00
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları
Takip Et:

Süper Lig’in beklenen derbisi geldi çattı. Süper Lig’in 31. Haftasında oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi bugün gerçekleşecek. 21 Mart Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak olan maçın hangi kanallardan izlenebileceği merak konusu oldu. Hayranların merakla beklediği derbinin kanallarını sizlerle paylaştık.

 

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanallarda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 21 Mart Pazar akşamı 19.00’da Bein Sports 1 kanalında sevenleriyle buluşuyor. Süper Lig’de son altı haftadır hiç maç kaybetmemiş olan Beşiktaş zirvede. Toplam puanı 63 olan Beşiktaş’ın bu akşam oynanacak derbi sırasında da galibiyet serisini koruyup korumayacağı merak konusu. Fenerbahçe ise en son Gençlerbirliği’ne kaybederek puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş bugüne kadar toplam 352 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalar sonucu 133 kez Fenerbahçe, 125 kez ise Beşiktaş galip geldi.

 

Derbiyi şifresiz olarak izleyebileceğiniz kanallar ise şu şekilde: 

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşDerbiSüper LigBeIn Sports 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?
Canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maçını yayınlayan yabancı kanallar hangileri? BJK - FB derbi maçı uydudan şifresiz yayınlayan yabancı kanalları
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maçını yayınlayan yabancı kanallar hangileri? BJK - FB derbi maçı uydudan şifresiz yayınlayan yabancı kanalları

Popüler Haberler

Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
21 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2021 Pazar Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı, tabiri nedir?
Peugeot SUV 3008 kampanyası fiyat listesi 2021
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ronabar oynadığı diziler
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?
Canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan'ın hayatı!
Mucize Doktor yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Mucize Doktor hangi gün, ne zaman? Mucize Doktor yayın saati ve kanalı
Polonya'da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Polonya asgari ücret fiyatları
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı?
İŞKUR 21 Mart 2021 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Kardeşlerim dizisi Meral kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Kırımlıoğlu rol aldığı yapımlar
Seksenler dizisindeki Mikser Melahat karakteri Kimdir? Özlem Tokaslan dizideki rolü ve hayatı
Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.