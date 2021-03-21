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Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 1 - 1 FB youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 31.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Futbol severler Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve gollerini izle ve beIN Sports BJK FB Youtube geniş özeti ve maçın gollerini araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 20:49
Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 1 - 1 FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 31.haftasında Beşiktaş Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip dev derbi öncesi iki takım hazırlıklarını tamamladı.

Dev maç öncesi ev sahibi Beşiktaş 63 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 58 puanla rakibinin 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe:

Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

Fenerbahçe için son şans

Beşiktaş derbisi öncesinde yaşana puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Sarı lacivertli ekipte zorlu maç öncesi teknik direktör Erol Bulut’un tercihleri de sorgulanıyor.

Genç teknik adam geçen hafta lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında alınan yenilginin ardından eleştiri toplamıştı. Beşiktaş maçında alınacak olası yenilgi Erol Bulut’un gönderilmesine neden olabilir.

Beşiktaş’ta tek eksik Gökhan Töre

Şampiyonluk yarışından avantajlı konumda bulunan Beşiktaş’ta zorlu Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik sakatlığı bulunan Gökhan Töre. Siyah beyazlılarda devre arasında takıma katılan ve daha sonra sakatlanan Cenk Tosun ise maç kadrosuna alındı.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın milli ara öncesi on maç olan Fenerbahçe derbisinde oyuncularının sahada sonuna kadar mücadele etmesini istiyor. Bilindiği gibi Beşiktaş hafta içinde Başakşehir ile 120 dakika süren kupa yarı final maçı oynamıştı. Sergen Yalçın yorgunluk nedeniyle maçta yaşanabilecek kopukluğun önüne geçmek adına oyuncularıyla özel olarak görüştü.

352. kez karşı karşıya

İki takım daha önce 351 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 133 galibiyet alırken Beşiktaş 125 galibiyet aldı. 93 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son maçta ise Beşiktaş rakibini 15 yıl aranın ardından Kadıköy’de 4-3’lük skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Dev derbi Halil Umut Meler’in

21 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Beşiktaş yönetiminden oyunculara derbi primi

Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olarak görülen Fenerbahçe derbisi öncesin Beşiktaş yönetimi derbiye özel prim verecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyunculara derbi galibiyeti halinde 30’ar bin TL prim vereceklerini duyurdu. Ligin ilk yarısında oynanan maçta da prim verilmişti.

Gustavo açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha oyuncusu “Son olarak evimizde Gençlerbirliği’ne yenilmemiz, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarlarımızı çok üzdük. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki henüz teslim olmadık. Pes etmedik. Fenerbahçelilik farklı bir şey. Her zorluğa karşı savaşmayı ve mücadele etmeyi gerektirir. Dikkat ederseniz kritik maçlarda hep gerekeni yaptık. Bu hafta da Beşiktaş karşısına kazanmak için çıkacağız ve kazanacağız” diyerek takıma olan güvenini dile getirdi.

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri

21 Mart Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19:00’da başlayacak dev derbi için nefesler tutuldu.

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Son Güncelleme: 21.03.2021 20:49
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