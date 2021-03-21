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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. İki takım taraftarları da Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı, BJK- FB derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir sorularını araştırmaya başladı.

21 Mart 2021 Pazar 18:20
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
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Süper Lig’in 31.haftasında Beşiktaş Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan biri olarak görülen karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı.

21 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Dev karşılaşma öncesinde Beşiktaş 63 puanla ligde lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe ise 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dev maçın hakemleri belli oldu

Beşiktaş Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe yönetimin sık sık dile getirdiği VAR konusu da maç öncesi merak konusu ediliyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Karşılaşmanın AVAR hakemi ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok görev yapacak.

Yaşar Kemal Uğurlu yönettiği maçlar

Yaşar Kemal Uğurlu bu sezon Süper Lig’de Beşiktaş’ın 2 maçını yönetirken, Fenerbahçe’nin de 2 maçında orta hakem olarak görev aldı. Fenerbahçe Uğurlu’nun yönettiği iki maçı da kazanırken Beşiktaş 1 maçı kazandı.

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir?

Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu 1981 yılında dünyaya gelmiştir. Ankaragücü alt yapısında futbola başlayan Uğurlu, Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde eğitim almıştır. Küçük yaştan itibaren futbola ilgili olduğunu söyleyen Yaşar Kemal, maçları izledikçe hakem olmaya karar verdiği ifade ediyor.

Uğurlu, 2002 yılında hakemlik kurslarına katılmış ve 2004 yılında ilk kez profesyonel hakemlik kariyerine başlamıştır. 2004 yılında profesyonel hakemliğe başlayan Uğurlu 2015 yılında ilk Süper Lig maçına çıkmıştır.



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:20
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Yaşar Kemal UğurluBeşiktaşFenerbahçeHakemVar
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