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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maçını yayınlayan yabancı kanallar hangileri? BJK - FB derbi maçı uydudan şifresiz yayınlayan yabancı kanalları

Beşiktaş Fenerbahçe derbisine saatler kala nefesler tutuldu. Dev maçı takip etmek isteyen taraftarlar Beşiktaş – Fenerbahçe derbi maçını yayınlayan yabancı kanallar hangileri ve BJK FB derbi maçı uydudan şifresiz yayınlayan yabancı kanalları araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 18:15
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maçını yayınlayan yabancı kanallar hangileri? BJK - FB derbi maçı uydudan şifresiz yayınlayan yabancı kanalları
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Süper Lig’in 31.haftasında Beşiktaş Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. Dev derbiye saatler kala iki takım hazırlıklarını tamamladı. Futbol severlerin heyecanla beklediği karşılaşması öncesi maçı yayınlayan yabancı kanallar merak konusu oldu.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

beIN Sports kanalının frekans ayarları ise şu şekilde;

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe:

Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

Süper Lig’de 63 puanla lider konumda olan Beşiktaş şampiyonluk yolunda en kritik maçına çıkıyor. Siyah beyazlılar derbiyi kazanmaları halinde şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Öte yandan deplasman ekibi Fenerbahçe, geçen hafta Gençlerbirliği’ne kaybetmesinin ardından Beşiktaş maçına final gözüyle bakıyor. Sarı lacivertliler ligde 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe için Beşiktaş derbisini kazanmaktan başka yol görünmüyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisin şifresiz veren kanallar

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bunun dışında yurt dışından da maçları şifresiz olarak yayınlayan kanallar bulunuyor. Dev derbiyi şifresiz olarak yayınlayan yabancı kanallar şu şekilde;

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçeSüper LigYabancıBeınsports
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