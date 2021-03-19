Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı sakat ve cezalı oyuncular kimler? Bjk - FB derbi maçı eksikleri

Fenerbahçe – Beşiktaş maçında ceza sınırında olan oyuncular ve kadro dışı oyuncular aşağıdaki gibidir.
Beşiktaş
SARI KART SINIRINDA:
Rachid Ghezzal
Valentin Rosier
Necip Uysal
Josef de Souza
SAKAT & KADRO DIŞI:
Douglas -Kadro dışı
Francisco Montero -Sakat
Cenk Tosun - Sakat
Gökhan Töre - Sakat
FENERBAHÇE
CEZALI
SARI KART SINIRINDA
Sinan Gümüş
Marcel Tisserand
Enner Valencia
İrfan Can Kahveci
Caner Erkin
SAKAT & KADRO DIŞI
Diego Pertotti - Sakat
Sadık Çiftpınar - Şüpheli
Mesut Özil - Sakat
Sinan Gümüş - Şüpheli
Son Güncelleme: 19.03.2021 14:00