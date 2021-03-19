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Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı sakat ve cezalı oyuncular kimler? Bjk - FB derbi maçı eksikleri

Süper Ligin 30. hafta açılış maçında Beşiktaş - Medipol Başakşehire maçı gerçekleşecek. Maçın ev sahipliğini Başakşehir yapacak. Beşiktaş'ında oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi ise 4 futbolcu sarı kart cezası mevcut. Haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. İşte detaylar...

19 Mart 2021 Cuma 14:00
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı sakat ve cezalı oyuncular kimler? Bjk - FB derbi maçı eksikleri
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Fenerbahçe – Beşiktaş maçında ceza sınırında olan oyuncular ve kadro dışı oyuncular aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş

SARI KART SINIRINDA:

Rachid Ghezzal

Valentin Rosier

Necip Uysal

Josef de Souza

SAKAT & KADRO DIŞI:

Douglas -Kadro dışı

Francisco Montero -Sakat

Cenk Tosun - Sakat

Gökhan Töre - Sakat

FENERBAHÇE

CEZALI

Enner Valencia  -1 maç (Gençlerbirliği)

SARI KART SINIRINDA

Sinan Gümüş

Marcel Tisserand

Enner Valencia

İrfan Can Kahveci

Caner Erkin

SAKAT & KADRO DIŞI

Diego Pertotti - Sakat

Sadık Çiftpınar - Şüpheli

Mesut Özil - Sakat

Sinan Gümüş - Şüpheli



Son Güncelleme: 19.03.2021 14:00
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Anahtar Kelimeler:
SüperligMaçCezalıFutbolcular
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