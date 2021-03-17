Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı hangi gün, saat kaçta? BJK - FB derbi ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında görev alacak olan ahkemlerin kimler olduğu belirlendi. Merakla beklenen Beşiktaş – Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Maç Vodafone Park Stadı’nda 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek. Mücadelenin hakemliğini Halil Umut Meler yapacak iken yardımcılıklarını da Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Suat Arslanboğa olacak.

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri ise şu şekilde:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar: