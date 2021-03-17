Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı hangi gün, saat kaçta? BJK - FB derbi ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında görev alacak olan ahkemlerin kimler olduğu belirlendi. Merakla beklenen Beşiktaş – Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
Maç Vodafone Park Stadı’nda 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek. Mücadelenin hakemliğini Halil Umut Meler yapacak iken yardımcılıklarını da Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Suat Arslanboğa olacak.
19 Mart Cuma:
- 16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
- 19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
- 13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
- 16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
- 16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
- 19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
- 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
- 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
- 16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
- 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Son Güncelleme: 17.03.2021 16:15