Beşiktaş Fatih Karagümrük şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports BJK Karagümrük tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig’in 41’inci haftasında lider Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Ligin bitimine 2 maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 2, Galatasaray’ın 3 puan önünde lider konumda olan Beşiktaş avantajını koruyarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Beşiktaş bu maç öncesinde ligde çıktığı 38 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Kara kartal bu sonuçlarla 81 puan topladı. Deplasman ekibi Karagümrük ise ligde çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle 54 puan topladı.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Karagümrük karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK:

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir

Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Ligin bitimine 2 maç kala rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın önünde bulunan Beşiktaş Karagümrük karşısında kazanır, Fenerbahçe ve Galatasaray ise puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluğunu ilan edebilir. İkili averajda Fenerbahçe’nin genel averajda Galatasaray’ın önünde olan Beşiktaş en yakında rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde bulunuyor.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin bitimine 2 maç kala şampiyonluk yarışı üç büyüklerin arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Beşiktaşlı taraftarlar da Karagümrük maçını nasıl izleyeceklerini merak ediyor. Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Alanya maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.

Derbiyi şifresiz olarak izleyebileceğiniz kanallar

