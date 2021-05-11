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Beşiktaş-Fatih Karagümrük mücadelesi muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 41.hafta maçları 11 Mayıs Salı günü oynanacak. Beşiktaş,geçen hafta Galatasaray'a kaybetmenin ardından şampiyonluk için kritik maçlardan birine çıkacak. Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçına ilişkin detaylar araştırılmaktadır. Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının 11'leri nasıl? İşte Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri...

11 Mayıs 2021 Salı 14:26
Beşiktaş-Fatih Karagümrük mücadelesi muhtemel 11'ler
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Süper Lig’in 41.haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta oynanacak. Maçın hakemi ise Ali Palabıyık oldu. Beşiktaş-Karagümrük maçı BeIn Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Beşiktaş geriye kalan iki mücadelede 4 puan aldığı durumunda rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşması

İki takımında maç öncesinde eksikleri bulunuyor. Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı olan Atiba Hutchinson ve sakatlıkları süren Cenk Tosun,Ajdin Hasic,Oğuzhan Özyakup,Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre maçın kamp kadrosunda yer almadı.

Fatih Karagümrük’te ise Aykut Özer, Fatih Kuruçuk,Alpaslan Erdem ,Gaston Campi ve Kemal Ademi ,Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.

İki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde;

Beşiktaş :

Ersin, Rosier,Welinton,Vida, N’sakala, Josef,Ghezzal,Dorukhan,Ljajic,Nkoudou,Larin

Fatih Karagümrük:

Viviano,Hedenstad,Roco,Zukanovic,Balkovec,Biglia,Bertolacci,Ndao,Castro,Lens,Borini

Beşiktaş’ta 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef De Souza, sarı kart görmeleri durumunda Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:26
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper Lig 41.haftaFatih Karagümrük
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