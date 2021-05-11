Beşiktaş-Fatih Karagümrük mücadelesi muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 41.haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta oynanacak. Maçın hakemi ise Ali Palabıyık oldu. Beşiktaş-Karagümrük maçı BeIn Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
Beşiktaş geriye kalan iki mücadelede 4 puan aldığı durumunda rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşması
Fatih Karagümrük’te ise Aykut Özer, Fatih Kuruçuk,Alpaslan Erdem ,Gaston Campi ve Kemal Ademi ,Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.
İki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde;
Beşiktaş :Ersin, Rosier,Welinton,Vida, N’sakala, Josef,Ghezzal,Dorukhan,Ljajic,Nkoudou,Larin
Fatih Karagümrük:Viviano,Hedenstad,Roco,Zukanovic,Balkovec,Biglia,Bertolacci,Ndao,Castro,Lens,Borini
Beşiktaş’ta 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef De Souza, sarı kart görmeleri durumunda Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecekler.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.