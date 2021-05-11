İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı radyodan canlı dinle - BJK Karagümrük maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig'in 41'inci haftasında lider Beşiktaş Karagümrük ile karşılaşıyor. Şampiyonluğun kesinleşme ihtimali olan Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı radyodan dinlenebilecek. Beşiktaşlı taraftarlar BJK - Karagümrük maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayınını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 20:05
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı radyodan canlı dinle - BJK Karagümrük maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 41’inci haftasında Beşiktaş Karagümrük karşısına çıkıyor. Zorlu maç öncesinde geçen hafta Galatasaray’a kaybeden Beşiktaş şampiyonluk yolunda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkını düşmesine neden oldu. Galatasaray maçını kaybetmesine rağmen şampiyonluğun en büyük adayı olarak ikinci Fenerbahçe’nin iki üçüncü Galatasaray’ın 3 puan önünde olan siyah beyazlılar son iki maçında 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Karagümrük karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak TRT Radyo 1'den anlatılacak. 

TRT Radyo 1 Beşiktaş Karagümrük canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK:

Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Beşiktaş’ta 5 oyuncu sınırda

Ligin bitimine 2 maç kala eksik isimler nedeniyle zorlanan Beşiktaş’ta Karagümrük maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Larin, Dorukhan, Llajic, N’Sakala ve Josef bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Göztepe maçında yer alamayacak.

Karagümrük tam kadro

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karagümrük’te tek eksik sakat Muzaffer Cem Kablan olarak öne çıkıyor. Kırmızı siyahlılarda bu isim dışında eksik bir isim bulunmuyor.

Karagümrük bu sezon ligde ilk kez yer almasına karşın performansıyla ligin dişli ekipleri arasında yer alıyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 20:05
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının adı nedir? Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının tanımı
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı radyodan canlı dinle - BJK Karagümrük maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman hakkında bilgiler
Beşiktaş Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Beşiktaş Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül'ün hayatı!
Fenerbahçe Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? Dispozofobi hastalığının tanımı
Hekimoğlu dizisi Mahir’i kim canlandırıyor? Serdar Orçin'in biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh Dede karakterine Atilla Şendil hayat veriyor
Denizlispor Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Galatasaray Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Jupiter’s Legacy dizi konusu ve oyuncuları
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Çukur Seren karakterini kim canlandırıyor? İrem Sak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Engin Öztürk kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Sefirin Kızı 52. bölüm tek parça izle - Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle
Masumlar Apartmanı 33. bölüm izle tek parça! Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yüksekkaya oynadığı diziler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakteri kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli, kaç yaşında?
Baraj 39. bölüm full izle! Baraj son bölüm tek parça Fox TV 11 Mayıs 2021
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.