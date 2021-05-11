Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı radyodan canlı dinle - BJK Karagümrük maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig’in 41’inci haftasında Beşiktaş Karagümrük karşısına çıkıyor. Zorlu maç öncesinde geçen hafta Galatasaray’a kaybeden Beşiktaş şampiyonluk yolunda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkını düşmesine neden oldu. Galatasaray maçını kaybetmesine rağmen şampiyonluğun en büyük adayı olarak ikinci Fenerbahçe’nin iki üçüncü Galatasaray’ın 3 puan önünde olan siyah beyazlılar son iki maçında 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Karagümrük karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak TRT Radyo 1'den anlatılacak.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

FATİH KARAGÜMRÜK:

Beşiktaş’ta 5 oyuncu sınırda

TRT Radyo 1 Beşiktaş Karagümrük canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ. Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, LarinViviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Ligin bitimine 2 maç kala eksik isimler nedeniyle zorlanan Beşiktaş’ta Karagümrük maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Larin, Dorukhan, Llajic, N’Sakala ve Josef bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Göztepe maçında yer alamayacak.

Karagümrük tam kadro

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karagümrük’te tek eksik sakat Muzaffer Cem Kablan olarak öne çıkıyor. Kırmızı siyahlılarda bu isim dışında eksik bir isim bulunmuyor.

Karagümrük bu sezon ligde ilk kez yer almasına karşın performansıyla ligin dişli ekipleri arasında yer alıyor.