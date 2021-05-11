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Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - BJK - Karagümrük maçı yabancı kanallar

Süper Lig'in 41'inci haftasında lider Beşiktaş Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçı takip etmek isteyen taraftarlar Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı şifresiz veren yabancı kanalları merak ediyor. Futbol severler BJK - Karagümrük maçı yabancı kanallar listesi ve şifresiz izleme ekranını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 18:45
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - BJK - Karagümrük maçı yabancı kanallar
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Süper Lig’in 41’inci haftasında Beşiktaş Karagümrük karşısına çıkıyor. Zorlu maç öncesinde geçen hafta Galatasaray’a kaybeden Beşiktaş şampiyonluk yolunda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkını düşmesine neden oldu.

Siyah beyazlılar bu maç öncesinde ligde 81 puanla lider konumda bulunuyor. Konuk ekibi Karagümrük ise ligde 54 puanla 9’uncu sırada bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK:

Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Beşiktaş’ta 5 oyuncu sınırda

Ligin bitimine 2 maç kala eksik isimler nedeniyle zorlanan Beşiktaş’ta Karagümrük maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Larin, Dorukhan, Llajic, N’Sakala ve Josef bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Göztepe maçında yer alamayacak.

Karagümrük tam kadro

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karagümrük’te tek eksik sakat Muzaffer Cem Kablan olarak öne çıkıyor. Kırmızı siyahlılarda bu isim dışında eksik bir isim bulunmuyor.

Karagümrük bu sezon ligde ilk kez yer almasına karşın performansıyla ligin dişli ekipleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Karagümrük karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Fatih Karagümrük şifresiz olarak izleyebileceğiniz kanallar listesi

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:45
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