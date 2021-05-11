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Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK - Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41.haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports BJK - Karagümrük geniş özeti ve golleri…

11 Mayıs 2021 Salı 22:15
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK - Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 41’inci haftasında lider Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Ligin bitimine 2 maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 2, Galatasaray’ın 3 puan önünde lider konumda olan Beşiktaş avantajını koruyarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Beşiktaş bu maç öncesinde ligde çıktığı 38 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Kara kartal bu sonuçlarla 81 puan topladı. Deplasman ekibi Karagümrük ise ligde çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle 54 puan topladı.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Karagümrük karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK:

Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor

Şampiyonluk yolunda son iki maça çıkacak olan Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor. Fatih Karagümrük karşısında sakatlıkları devam eden Oğuzhan, Hasic, Aboubakar ve Cenk Tosun’un yanı sıra kart cezalısı olan Atiba’da görev yapamayacak.

Sakatlığını atlayan N’Koudou ise Karagümrük maçının kadrosuna alındı.

Beşiktaş Karagümrük maç özet

11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da başlayacak olan Beşiktaş Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Siyah beyazlı ekip bu maçın ardından şampiyonluğunu ilan edebilir. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti için tıklayınız.


Son Güncelleme: 11.05.2021 22:15
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