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Beşiktaş Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Beşiktaş Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 41.hafta heyecanı Beşiktaş Fatih Karagümrük maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışının finali olabilecek maç öncesi futbol severler Beşiktaş Fatih Karagümrük Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Beşiktaş Karagümrük Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 20:02
Beşiktaş Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Beşiktaş Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 41’inci haftasında lider Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Ligin bitimine 2 maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 2, Galatasaray’ın 3 puan önünde lider konumda olan Beşiktaş avantajını koruyarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Karagümrük karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK:

Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor

Şampiyonluk yolunda son iki maça çıkacak olan Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor. Fatih Karagümrük karşısında sakatlıkları devam eden Oğuzhan, Hasic, Aboubakar ve Cenk Tosun’un yanı sıra kart cezalısı olan Atiba’da görev yapamayacak.

Sakatlığını atlayan N’Koudou ise Karagümrük maçının kadrosuna alındı.

Karagümrük tam kadro

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karagümrük’te tek eksik sakat Muzaffer Cem Kablan olarak öne çıkıyor. Kırmızı siyahlılarda bu isim dışında eksik bir isim bulunmuyor.

Karagümrük bu sezon ligde ilk kez yer almasına karşın performansıyla ligin dişli ekipleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş Karagümrük canlı izle

Beşiktaş Karagümrük maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı intenet üzerinden ücretsiz bir şekilde yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç niteliğinde olup, izleyen kişilere de ceza verilmektedir. Ayrıca bu yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle maçları güvenli ve kaliteli şekilde izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 11.05.2021 20:02
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