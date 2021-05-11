Beşiktaş Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Beşiktaş Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 41’inci haftasında lider Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Ligin bitimine 2 maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 2, Galatasaray’ın 3 puan önünde lider konumda olan Beşiktaş avantajını koruyarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Karagümrük karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK:

Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor

Şampiyonluk yolunda son iki maça çıkacak olan Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor. Fatih Karagümrük karşısında sakatlıkları devam eden Oğuzhan, Hasic, Aboubakar ve Cenk Tosun’un yanı sıra kart cezalısı olan Atiba’da görev yapamayacak.

Karagümrük tam kadro

Sakatlığını atlayan N’Koudou ise Karagümrük maçının kadrosuna alındı.

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karagümrük’te tek eksik sakat Muzaffer Cem Kablan olarak öne çıkıyor. Kırmızı siyahlılarda bu isim dışında eksik bir isim bulunmuyor.

Karagümrük bu sezon ligde ilk kez yer almasına karşın performansıyla ligin dişli ekipleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş Karagümrük canlı izle

Beşiktaş Karagümrük maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

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