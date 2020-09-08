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Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Josef De Souza ile anlaştı!

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve Suudi Arabistan'a giden Brezilyalı Josef De Souza, Beşiktaş'ın ilgisine kayıtsız kalmadı. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Josef'in İstanbul'a davet edilmesi transfer iddialarını güçlendirdi.

08 Eylül 2020 Salı 22:13
Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Josef De Souza ile anlaştı!
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Son dakika transfer açıklamalarına göre Beşiktaş yeni sezonda Fenerbahçe’nin eski orta saha oyuncularından Josef De Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.


Transfer yaz döneminin bitmesine az bir süre kalması nedeni ile takımlar eksiklerini halledebilmek için çalışmalarına hız verdi. Sergen Yalçın’ın eksik bölgelere yapmak istediği transferler için yönetimler konuşması sonrasında yeni dönemde Josef De Souza ile anlaşma imzaladığı belirtildi.

İddialara göre oyuncunun sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a davet edildiği ve şartlarda anlaşıldığı belirtilirken oyuncunun 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Josef Suudi Arabistan ekiplerinden Al – Ahli’den gelen teklifi kabul etmişti. Sezonda çıktığı maçlarda 23 asist yaparak kalitesini ortaya koyan Josef’in Al – Ahli ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:13
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Anahtar Kelimeler:
Josef De SouzaBeşiktaş
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