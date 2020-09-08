Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Josef De Souza ile anlaştı!

Son dakika transfer açıklamalarına göre Beşiktaş yeni sezonda Fenerbahçe’nin eski orta saha oyuncularından Josef De Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
İddialara göre oyuncunun sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a davet edildiği ve şartlarda anlaşıldığı belirtilirken oyuncunun 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Fenerbahçe’de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Josef Suudi Arabistan ekiplerinden Al – Ahli’den gelen teklifi kabul etmişti. Sezonda çıktığı maçlarda 23 asist yaparak kalitesini ortaya koyan Josef’in Al – Ahli ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Son Güncelleme: 08.09.2020 22:13