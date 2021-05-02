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Beşiktaş en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder?

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş en yakın şampiyonluk adaylarında birisidir. Süper Lig'in 39. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek 16. şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Siyah-Beyazlı takımın en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder? soruları taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

02 Mayıs 2021 Pazar 03:10
Beşiktaş en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder?
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Süper Lig'in 39. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 81'e çıkaran Beşiktaş 16. Şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. 81 puanla Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş kalan maçlarından 4 puan topladığı zaman diğer rakiplerinin puan durumuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edebilecektir. Kısacası Beşiktaş kalan 3 maçından bir galibiyet bir beraberlik alırsa en yakın rakipleri olan Galatasaray ve Fenerbahçe tüm maçlarını kazansa dahi şampiyon olabilecektir. 

Beşiktaş en erken ne zaman şampiyonluğu garantileyebilir?

Bu hafta Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u Galatasaray ise Gençlerbirliği'ni yenemez ise önümüzdeki hafta Beşiktaş şampiyonluk maçına çıkacaktır. Siyah Beyazlı takım Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala 8 Mayıs'ta oynayacağı Galatasaray derbisini kazanırsa şampiyonluğunu ilan edebilir. 

Beşiktaş'ın maçları ne zaman oynanacak? 

Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş, 8 Mayıs'ta Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş bu derbi maçtan sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşacaktır. Süper Lig'in son haftasında ise Beşiktaş deplansmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ikili averaj puanı hangi takımın fazla?

Beşiktaş ve Fenerbahçe eğer ligi aynı puanla tamamlarsa şampiyonu belirlemek için averaj puanına bakılır. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Beşiktaş 4-3 kazanırken. Vodafone Park'ta oynanan mücadele ise 1-1 berabere kalmıştır bu durumda 4 puanı olan Beşiktaş, 1 puanı olan Fenerbahçe'nin önünde sezonu ise zirvede tamamlayacaktır. 

Sezonun ilk yarısında derbiyi Dolmabahçe'de 2-0 kazanan Beşiktaş 38. haftada Galatasaray'dan önde bulunmaktadır. Ama bu durumun tam yanıtı 8 Mayıs'ta oynanacak olan derbiye bağlıdır. 

Süper Lig'i 3 takımda aynı puanda bitirirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmıyor Beşiktaş ve Galatasaray'ın durumu ise bu hafta oynanacak derbiye bağlıdır.




Son Güncelleme: 02.05.2021 03:10
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasarayFenerbahçeSüper LigŞampiyonluk
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