Beşiktaş en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder?

Süper Lig'in 39. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 81'e çıkaran Beşiktaş 16. Şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. 81 puanla Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş kalan maçlarından 4 puan topladığı zaman diğer rakiplerinin puan durumuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edebilecektir. Kısacası Beşiktaş kalan 3 maçından bir galibiyet bir beraberlik alırsa en yakın rakipleri olan Galatasaray ve Fenerbahçe tüm maçlarını kazansa dahi şampiyon olabilecektir.

Beşiktaş en erken ne zaman şampiyonluğu garantileyebilir?

Bu hafta Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u Galatasaray ise Gençlerbirliği'ni yenemez ise önümüzdeki hafta Beşiktaş şampiyonluk maçına çıkacaktır. Siyah Beyazlı takım Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala 8 Mayıs'ta oynayacağı Galatasaray derbisini kazanırsa şampiyonluğunu ilan edebilir.

Beşiktaş'ın maçları ne zaman oynanacak?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ikili averaj puanı hangi takımın fazla?

Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş, 8 Mayıs'ta Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş bu derbi maçtan sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşacaktır. Süper Lig'in son haftasında ise Beşiktaş deplansmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe eğer ligi aynı puanla tamamlarsa şampiyonu belirlemek için averaj puanına bakılır. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Beşiktaş 4-3 kazanırken. Vodafone Park'ta oynanan mücadele ise 1-1 berabere kalmıştır bu durumda 4 puanı olan Beşiktaş, 1 puanı olan Fenerbahçe'nin önünde sezonu ise zirvede tamamlayacaktır.

Sezonun ilk yarısında derbiyi Dolmabahçe'de 2-0 kazanan Beşiktaş 38. haftada Galatasaray'dan önde bulunmaktadır. Ama bu durumun tam yanıtı 8 Mayıs'ta oynanacak olan derbiye bağlıdır.

Süper Lig'i 3 takımda aynı puanda bitirirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmıyor Beşiktaş ve Galatasaray'ın durumu ise bu hafta oynanacak derbiye bağlıdır.