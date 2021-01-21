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Beşiktaş deplasmanında farklı kazandı, liderliğini sürdürdü: 1-4

Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşılaştı. Lider Beşiktaş maçı farklı bir şekilde kazanarak, liderliğini devam ettirdi. Sahadan 4-1’lik skorla ayrılan kara kartalın gollerini, Aboubakar, Mensah (2) ve Larin kaydetti.

21 Ocak 2021 Perşembe 18:27
Beşiktaş deplasmanında farklı kazandı, liderliğini sürdürdü: 1-4
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Süper Lig’in 20. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatük Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetti. Maçı deplasman ekibi Beşiktaş 4-1 kazandı. Beşiktaş’ın gollerini, 44. dakikada Aboubakar, 50. ve 70. dakikalarda Mensah, 66. dakikada ise Larin kaydetti. Bu sonuçla puanını 41’e yükselten Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Maçtan puansız ayrılan Karagümrük’ün tek golünü ise penaltıdan Fabio Borini kaydetti. 27 puanda kalan ev sahibi ekip, haftayı 8. sırada tamamladı.

Fatih Karagümrük sıradaki maçını, 24 Ocak Pazar günü Denizlispor ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş ise aynı gün evinde Göztepe ile karşılaşacak.



Son Güncelleme: 21.01.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigKaragümrükBeşiktaş
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