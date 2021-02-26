Beşiktaş - Denizlispor maç özeti ve golleri izle - 26 Şubat BJK Denizli 3 - 0 golleri izle

Süper Lig 27. Haftasında Beşiktaş ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç, siyah beyaz takımın galibiyetiyle sonuçlandı. Goller Larin, Aboubakar ve Ljajic tarafından atıldı.

Maçta gol iptali

Beşiktaş, geçen haftayı BAY geçmişti. 11 gün süren molanın ardından evinde Denizlispor’u ağırladı. Maçın 22. Dakikasında Rosier’in ortasında savunmadan seken topa Larin, dar bir açıdan oldukça sert bir vuruş çekti. 38. Dakikada Nsakala, ceza sahası dışından sert bir vuruş çekti. Top savunmadan sekerek Aboubakar’ın önüne düştü. Başarılı futbolcu bu fırsatı değerlendirerek takımını 2-0 öne geçirdi. Top ile ceza sahasına giren futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Daha sonra Ljajic’i gördü. Ljajic topu boş kaleye yolladı. Maç 3-0 sonuçlandı.

22. dakikadaki golün ardından 29. Dakikada Cyle farkı iki yapmıştı. Fakat VAR uyarısının ardından Larin’in topa elle müdahalede bulunduğu belirtildi ve hakem tarafından gol geçersiz sayıldı.

Siyah beyaz takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, ekibiyle birlikte golün tekrarını izledi. Pozisyonun temiz olduğunu belirterek hakeme tepkisini belli etti.