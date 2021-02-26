Beşiktaş - Denizlispor maç özeti ve golleri izle - 26 Şubat BJK Denizli 3 - 0 golleri izle

Süper Lig 27. Haftasında Beşiktaş ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç, siyah beyaz takımın galibiyetiyle sonuçlandı. Goller Larin, Aboubakar ve Ljajic tarafından atıldı.
Maçta gol iptali
22. dakikadaki golün ardından 29. Dakikada Cyle farkı iki yapmıştı. Fakat VAR uyarısının ardından Larin’in topa elle müdahalede bulunduğu belirtildi ve hakem tarafından gol geçersiz sayıldı.
Siyah beyaz takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, ekibiyle birlikte golün tekrarını izledi. Pozisyonun temiz olduğunu belirterek hakeme tepkisini belli etti.
Son Güncelleme: 26.02.2021 21:20