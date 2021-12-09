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Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?

Büyük takımların çoğu coin türlerine geçiş yaparken Beşiktaş'ın da kısa zaman içinde coine geçmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın coine geçmesi heyecanla beklenirken, kulüpten imza atılacağıyla ilgili haber geldi. Peki, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

09 Aralık 2021 Perşembe 07:02
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin coin çıkarmasının ardından taraftarların gözü Beşiktaş'a çevrildi. Taraftarlar Beşiktaş coini merak ederken detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Beşiktaş coin nasıl alınıyor?

İlk olarak Paribu intenet adresine giriş yapmalısınız. Hesabı olmayan kişiler kayıt yaparak Beşiktaş coin çıktığında satın alma işlemlerini tamamlayabilirler. Hesap onayı sonrasında bakiyenize ücret yapmanız da gerekiyor. 

Beşiktaş coin ne zaman çıkıyor?

Kulübün kısa süre içinde bitci sahipleriyle anlaşma yapacağı konuşuluyor. Fakat bu yalnızca bir söylenti değil, kulüp yaptığı açıklamasında hazırlık aşamasında olduklarını aktardı. 

BJK Token bitcoin yorumları

BJK Tokenle ilgili yorumların genel olarak olumlu olmasının yanı sıra coinin kısa sürede yükseleceği de konuşuluyor. Coin daha piyasaya sürülmüş değil, fakat kısa sürede bitcoin şirketiyle imza atılıp anlaşma sağlanacağı konuşulmakta.  


Son Güncelleme: 09.12.2021 07:02
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