Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin coin çıkarmasının ardından taraftarların gözü Beşiktaş'a çevrildi. Taraftarlar Beşiktaş coini merak ederken detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Beşiktaş coin nasıl alınıyor?
Beşiktaş coin ne zaman çıkıyor?
Kulübün kısa süre içinde bitci sahipleriyle anlaşma yapacağı konuşuluyor. Fakat bu yalnızca bir söylenti değil, kulüp yaptığı açıklamasında hazırlık aşamasında olduklarını aktardı.
BJK Token bitcoin yorumları
BJK Tokenle ilgili yorumların genel olarak olumlu olmasının yanı sıra coinin kısa sürede yükseleceği de konuşuluyor. Coin daha piyasaya sürülmüş değil, fakat kısa sürede bitcoin şirketiyle imza atılıp anlaşma sağlanacağı konuşulmakta.
Son Güncelleme: 09.12.2021 07:02