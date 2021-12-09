Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin coin çıkarmasının ardından taraftarların gözü Beşiktaş'a çevrildi. Taraftarlar Beşiktaş coini merak ederken detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Beşiktaş coin nasıl alınıyor?

Beşiktaş coin ne zaman çıkıyor?

İlk olarak Paribu intenet adresine giriş yapmalısınız. Hesabı olmayan kişiler kayıt yaparak Beşiktaş coin çıktığında satın alma işlemlerini tamamlayabilirler. Hesap onayı sonrasında bakiyenize ücret yapmanız da gerekiyor.

Kulübün kısa süre içinde bitci sahipleriyle anlaşma yapacağı konuşuluyor. Fakat bu yalnızca bir söylenti değil, kulüp yaptığı açıklamasında hazırlık aşamasında olduklarını aktardı.

BJK Token bitcoin yorumları

BJK Tokenle ilgili yorumların genel olarak olumlu olmasının yanı sıra coinin kısa sürede yükseleceği de konuşuluyor. Coin daha piyasaya sürülmüş değil, fakat kısa sürede bitcoin şirketiyle imza atılıp anlaşma sağlanacağı konuşulmakta.

