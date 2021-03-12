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Beşiktaş ceza sınırında olan oyuncular kimler? Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bjk sarı kart ceza sınırındaki oyuncular

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbi maçı öncesi BJK sarı kart ceza sınırındaki oyuncular merak konusu oldu. Siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş ceza sınırında olan oyuncuları kimler sorusunu araştırıyor.

12 Mart 2021 Cuma 16:41
Beşiktaş ceza sınırında olan oyuncular kimler? Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bjk sarı kart ceza sınırındaki oyuncular
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Süper Lig’in 30.haftasında Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta ceza sınırında olan oyuncuların durumu da dikkat çekiyor. Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe derbisinin olması nedeniyle siyah beyazlı taraftarlar Başakşehir maçında kart sınırında olan oyuncuları merak ediyor.

Siyah beyazlılarda Başakşehir maçında 4 oyuncu kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında yer alamayacak. Bu isimler Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza.

Bu 4 oyuncu sarı kart görmeleri halinde zorlu Fenerbahçe derbisinde sahada yer alamayacak. Öte yandan Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Cenk Tosun Başakşehir maçında yer almayacak. Sakatlığı geçen Cenk Tosun’un bir sonraki haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 12.03.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçeCeza
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