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Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'dan sakatlık haberi geldi. Erzurumspor ile yapılan mücadelede sakatlık yaşayan Tosun, dönemi kapattı. Futbolcunun sakatlığı ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.

11 Nisan 2021 Pazar 21:36
Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?
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BeşiktaşCenk Tosun sakatlığı ne?

Milli futbolcu, BB Erzurumspor ile yapılan maçın 73. dakikasında yerde kaldı. Erzurumspor’un savunmacısı Leo ile ikili mücadeleden sonra kendini yere bırakan futbolcu, sakatlığı ile herkesi üzdü. Dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, sedye ile götürüldü. Cenk’in yerine oyuna Gökhan Töre dahil oldu. 

Cenk Tosun’un sakatlık geçmişi

Kısa bir zaman önce Covid-19 olan futbolcu, karantina sürecinde takımdan ayrıldı. Şubat ayında dizinden sakatlık yaşamıştı. Sakatlığın ardından ise sezonu kapattı. Everton forması giyerken çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı. Bu sebeple 6 ay sahalardan uzak kaldı. 




Son Güncelleme: 11.04.2021 21:36
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BeşiktaşCenk Tosun
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