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Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar

Süperlig'de sezonun tamamlanmasına sayılı günler kala şampiyonluk yarışı daha da kızıştı. Şampiyonluğa en yakın olan takım Beşiktaş gibi dururken Galatasaray ve Fenerbahçe için de mücadele henüz bitmiş değil. Bütün soruların yanıtı bu akşamki karşılaşmalarda belli olabilir. Futbolseverler Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün şampiyon belli olacak mı, Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar nedir sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:12
Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar
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Süper Lig’de sezonun bitmesine sayılı günle kala şampiyonluk yarışı takımlar arasında nefesleri keserek devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında süren kıyasıya rekabette sonuç bu akşam belli olabilir. 39. Haftaya gelinen lig haftasında bu akşam kimin zirveye çıkacağı sorusu yanıt bulabilir. Futbolseverler heyecanla bekliyor.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olma ihtimalini son iki haftaya taşımayı başardı.

İşte şampiyonun belli olacağı maç senaryoları…

Beşiktaş- Fatih Karagümrük

Beşiktaş kulübü bu akşamki karşılaşmayı kazanırsa şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Beşiktaş diğer rakipleri kazansa bile bu karşılaşmayı alması halinde hafta sonu Göztepe ile yapacağı maçtan bir puan alırsa sezonun şampiyonu olacak.

FB ve GS’nin son iki maçını kazanması halinde Beşiktaş bu iki haftada 4 puana ihtiyaç duyuyor.

FB ve GS’nin bu akşamki maçlarda puan kaybetmesi halinde, Beşiktaş Fatih Karagümrük takımını yenerse şampiyon olacak.

Fenerbahçe-Sivasspor

Fenerbahçe Belözoğlu’nun gelişiyle tekrara bir çıkış yakaladı ve şampiyonluk umudunu kaybetmedi. 8 hafta boyunca altı galibiyet iki beraberlik yakalayan Fenerbahçe, son iki maçı da alıp siyah-beyazlıların takılmasını bekleyecek.

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Beşiktaş’ın en az 3 puan kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe takımı şampiyonluk yarışına veda etmemek için bu akşamki Sivasspor mücadelesinden galip çıkmak zorunda.

Denizlispor-Galatasaray

Galatasaray son derbide Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etmesinin ardından şampiyonluk umuduna veda etmedi. Galatasaray bu akşam küme düşmesi beklenen Denizlispor’la mücadele edecek ve kazanmaktan başka çaresi yok.

Galatasaray’ın şampiyon olması için Beşiktaş 3, Fenerbahçe ise en az 2 puan kaybetmeli. Beşiktaş eğer 3 puan kaybederse bile averaj eşitliği nedeniyle iki takım arasında genel averaj bakılacak.

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki mücadeleler averaja bırakılırsa eğer Galatasaray’ın +39 olan averajını Beşiktaş’ın +45 olan averajıyla eşitlemesi gerekiyor.

Beşiktaş son iki haftada en az 4 puan kaybetmesi halinde, Fenerbahçe’nin de 2 puan kaybetmesi halinde Galatasaray kulübü 6 puan ile şampiyonluğa uzanabilecek.

 

Sıra        Takım              Puan           Averaj

1             Beşiktaş               81              +45

2             Fenerbahçe        79              +31

3             Galatasaray        78              +39

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:12
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Anahtar Kelimeler:
SüperligŞampiyonlukGalatasarayFenerbahçeBeşiktaş
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