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Beşiktaş, borsada da lider konumunda!

Süper Lig’de lider olan Beşiktaş, Borsa İstanbul'da rakip takımları geride bırakarak liderliğini orada da belli etti. İşte 4 büyüklerin borsa değerleri…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:09
Beşiktaş, borsada da lider konumunda!
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Borsa İstanbul düzeyinde işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleriNisan ayında yatırımcısına %1,08 kar ettirerek borsada rakip takımları geride bıraktı.

Nisan ayı içerisinde yatırım yapan kişilere Fenerbahçe %5,7, Trabzonspor %10,9 ve Galatasaray %14,6 kayba uğrattı. 

Mart ayı içerisinde hisseleri %109,3 kar ettirerek tarihinde en fazla ikinci aylık performansı sergileyen Beşiktaş böylelikle Borsa İstanbul'da bu dönem içerisinde en çok kar ettiren spor şirketi olmayı başardı.

Beşiktaş piyasa değeri: 2,02 milyar Türk Lirası

Fenerbahçe piyasa değeri: 2,83 milyar Türk Lirası

Trabzonspor piyasa değeri: 0,94 milyar Türk Lirası

Galatasaray piyasa değeri: 1,7 milyar Türk Lirası

Şampiyonluk oranları güncellendi - Beşiktaş: 1.05 - Fenerbahçe: 6.00 - Galatasaray: 12.00




Son Güncelleme: 05.05.2021 08:09
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBorsaTrabzonsporFenerbahçeGalatasaray
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