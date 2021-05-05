Beşiktaş, borsada da lider konumunda!

Borsa İstanbul düzeyinde işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleriNisan ayında yatırımcısına %1,08 kar ettirerek borsada rakip takımları geride bıraktı.

Nisan ayı içerisinde yatırım yapan kişilere Fenerbahçe %5,7, Trabzonspor %10,9 ve Galatasaray %14,6 kayba uğrattı.

Mart ayı içerisinde hisseleri %109,3 kar ettirerek tarihinde en fazla ikinci aylık performansı sergileyen Beşiktaş böylelikle Borsa İstanbul'da bu dönem içerisinde en çok kar ettiren spor şirketi olmayı başardı.

Beşiktaş piyasa değeri: 2,02 milyar Türk Lirası

Fenerbahçe piyasa değeri: 2,83 milyar Türk Lirası

Trabzonspor piyasa değeri: 0,94 milyar Türk Lirası

Galatasaray piyasa değeri: 1,7 milyar Türk Lirası

Şampiyonluk oranları güncellendi - Beşiktaş: 1.05 - Fenerbahçe: 6.00 - Galatasaray: 12.00