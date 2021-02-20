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Beşiktaş bay geçti ne demektir? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı yok mu?

Süper Lig 26. haftayı yaşıyor. Bu hafta Beşiktaş sahalarda yer almayacak. Beşiktaş neden sahalarda yok? Beşiktaş bay geçti nedir? Beşiktaş'ın maçının olmama sebebi ve bay geçti terimine haberimizde yer verilmiştir.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:10
Beşiktaş bay geçti ne demektir? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı yok mu?
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Süper Lig’in 26. Haftasında Beşiktaş sahalarda yerini almadı. Futbolseverler Beşiktaş bu haftayı bay mı geçti diye sorguladı.

Beşiktaş'ın maçı yok mu?

Bu hafta Beşiktaş, TFF fikstürüne göre 26. Haftayı bay geçmiştir. Bu nedenle maçı olmayacaktır.

Maç niye olmayacak?

Sezon başlangıcında verilen kararlar doğrultusunda Süper Lig takım sayısı 21’e çıkarılmıştır. Ligde her hafta 10 maç yapılacaktır. Bu yüzden 1 takım dahil edilmez. Her hafta bir takım maça çıkmamaktadır. Bu hafta Beşiktaş dahil edilmedi.

Bay geçmek ne demek?

Rakipsiz kalan takımın durumunu belli etmek için kullanılmaktadır. Tek rakamlı düzenlenen liglerde ya da tunuvalarda maç oynamadan bir hafta geçirmek veya tunuvanın elemesinden geçen takım için bay geçti terimi kullanılmaktadır. 



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:10
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigBay Geçti
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