Beşiktaş bay geçti ne demektir? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı yok mu?

Süper Lig’in 26. Haftasında Beşiktaş sahalarda yerini almadı. Futbolseverler Beşiktaş bu haftayı bay mı geçti diye sorguladı.

Beşiktaş'ın maçı yok mu?

Maç niye olmayacak?

Bu hafta Beşiktaş, TFF fikstürüne göre 26. Haftayı bay geçmiştir. Bu nedenle maçı olmayacaktır.

Sezon başlangıcında verilen kararlar doğrultusunda Süper Lig takım sayısı 21’e çıkarılmıştır. Ligde her hafta 10 maç yapılacaktır. Bu yüzden 1 takım dahil edilmez. Her hafta bir takım maça çıkmamaktadır. Bu hafta Beşiktaş dahil edilmedi.

Bay geçmek ne demek?

Rakipsiz kalan takımın durumunu belli etmek için kullanılmaktadır. Tek rakamlı düzenlenen liglerde ya da tunuvalarda maç oynamadan bir hafta geçirmek veya tunuvanın elemesinden geçen takım için bay geçti terimi kullanılmaktadır.