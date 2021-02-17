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Beşiktaş BAY geçiyor ne demek? Bay geçmek nedir? BJK maçı bu hafta neden yok?

Beşiktaş bu hafta BAY mı geçecek? BAY geçmek nedir? Beşiktaş'ın bu hafta neden maçı yok? Süper Lig 26.hafta maçları neler? Süper Lig'in 26. haftasında hangi takımlar karşılaşacak? Futbolseverler Beşiktaş takımının Süper Lig'İn 26. haftasında BAY geçip geçmeyeceğini ve Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmalarının neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

17 Şubat 2021 Çarşamba 15:37
Beşiktaş BAY geçiyor ne demek? Bay geçmek nedir? BJK maçı bu hafta neden yok?
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Beşiktaş BAY Geçiyor Ne Demek? BAY Geçmek Nedir? BJK Maçı Bu Hafta Neden Yok?

Süper Lig’in 26 Hafta fikstürü belirlendi. Zirveyi yakından takip eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımları birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak. Herkes bu hafta Beşiktaş’ın maçının neden olmadığını ve Beşiktaş’ın BAY geçip geçmediğini merakla araştırıyorlar.

Süper Lig’de zorlu 26. Hafta fikstürü artık netlik kazandı. 51 puanı ve averajı olan Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacakken, aynı puana sahip olan Fenerbahçe’de kendi sahasında Göztepe takımını konuk ediyor.

Son haftalarda almış olduğu galibiyetlerle birden bire kendisini zirve yarışının içinde bulan Trabzonspor takımı da deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Ligde bu sezonda 21 takım olduğu için Beşiktaş takımı bu haftayı BAY geçecek ve maça çıkmayacaktır.

Süper Lig 26. Hafta Maç Programı Fikstürü

19 Şubat 2021 / Başakşehir FK-Trabzonspor

20 Şubat 2021 / Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

20 Şubat 2021 / Denizlispor- Gençlerbirliği

20 Şubat 2021 / Yeni Malatyaspor-Konyaspor

20 Şubat 2021 / Alanyaspor- Galatasaray

21 Şubat 2021 / BB Erzurumspor-Hatayspor

21 Şubat 2021 / Gaziantep FK-Antalyaspor

21 Şubat 2021 / Sivasspor-Kayserispor

21 Şubat 2021 / Fenerbahçe-Göztepe

21 Şubat 2021 / MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Beşiktaş (BAY)



Son Güncelleme: 17.02.2021 15:37
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Süper Lig 26. Hafta KarşılaşmalarıBeşiktaş BAYBay Geçmek
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