Beşiktaş BAY Geçiyor Ne Demek? BAY Geçmek Nedir? BJK Maçı Bu Hafta Neden Yok?
Süper Lig’in 26 Hafta fikstürü belirlendi. Zirveyi yakından takip eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımları birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak. Herkes bu hafta Beşiktaş’ın maçının neden olmadığını ve Beşiktaş’ın BAY geçip geçmediğini merakla araştırıyorlar.
Süper Lig’de zorlu 26. Hafta fikstürü artık netlik kazandı. 51 puanı ve averajı olan Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacakken, aynı puana sahip olan Fenerbahçe’de kendi sahasında Göztepe takımını konuk ediyor.
Son haftalarda almış olduğu galibiyetlerle birden bire kendisini zirve yarışının içinde bulan Trabzonspor takımı da deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Ligde bu sezonda 21 takım olduğu için Beşiktaş takımı bu haftayı BAY geçecek ve maça çıkmayacaktır.
Süper Lig 26. Hafta Maç Programı Fikstürü
19 Şubat 2021 / Başakşehir FK-Trabzonspor
20 Şubat 2021 / Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
20 Şubat 2021 / Yeni Malatyaspor-Konyaspor
20 Şubat 2021 / Alanyaspor- Galatasaray
21 Şubat 2021 / BB Erzurumspor-Hatayspor
21 Şubat 2021 / Gaziantep FK-Antalyaspor
21 Şubat 2021 / Sivasspor-Kayserispor
21 Şubat 2021 / Fenerbahçe-Göztepe
21 Şubat 2021 / MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Beşiktaş (BAY)