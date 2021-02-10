Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?

“Büyük Beşiktaş’ın Gücünü Tüm Dünyaya Göster” adlı dijital kampanya Bırakmam Seni adlı bağış projesi dahilinde tanıtıldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ikinci başkan olarak Adnan Dalgakıran, Vodafone Arena’da gerçekleşen toplantıya katıldı.

Kampanyalar ile ilgili Çebi, Bırakmam Seni’ye verilecek destek ile kulübün bambaşka yerlere geleceğini, taraftarın yapacağı yardımın Beşiktaş’ı daha da yükselteceğini söyledi. Bırakmam Seni’nin ardından bırakmadıklarının altını da çizerek yollarına Kartal Pençesi ile devam ettiklerini ve yeni kampanyanın bugün itibari ile 17.00’de başlayacağını belirtti.

Herkesi Beşiktaş’a yardımcı olması için çağıran Çebi, Bir takım için atanının da tutanının da iyi olması gerektiğini, Ersin’in ve Larin’in de yani atanın da tutanında burada olduğunu söyledi.

Peki Desteğimizi Nasıl Verebiliriz?

Kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran konu ile ilgili, kampanyayı oluşturmanın üç aya yakın sürdüğünü söyledi. Sadece Türkiye’de değil dünya çapında Beşiktaş’a gelecek destekte kulübün büyük bir adım atacağını belirtti.

Yapılan dijital projenin kulüp arasında dünya çapında da bir ilk olduğunun altını çizdi.

Proje dahilinde taraftarın da siyah-beyaz fotoğrafları büyük bir fotoğrafın içinde bir araya getirilecek.

1903 bloktan meydana gelecek olan Kartal Pençesi tribünü, her biri 1903 kişiden gelen fotoğraflar ile oluşturulacak. Bu projeye “birakmamseni.org” aracılığı ile katılabilirsiniz.

Oluşturulan dijital tribünde yer almak istiyorsanız, koltuk başına 20 TL, 5 dolar veya 4 euro ödemek zorundasınız. Ödeme yaptığınız takdirde istediğiniz kadar koltuk alabilirsiniz.

Sadece ‘kartal pençesi’ pozunun verildiği fotoğrafların kullanılacağını belirtmek isteriz.