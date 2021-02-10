İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?

Bırakmam Seni adlı bağış projesinin ardından Kartal Pençesi adlı projesini de yürürlüğe koydu. Merak edenler için Kartal Pençesi ile Bırakmam Seni adlı projeler hakkında ve projelere nasıl bağışta bulunabileceğinize dair bilgilere yazımızda yer verdik.

10 Şubat 2021 Çarşamba 03:59
Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?
Takip Et:

“Büyük Beşiktaş’ın Gücünü Tüm Dünyaya Göster” adlı dijital kampanya Bırakmam Seni adlı bağış projesi dahilinde tanıtıldı.

 

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ikinci başkan olarak Adnan Dalgakıran, Vodafone Arena’da gerçekleşen toplantıya katıldı.

 

Kampanyalar ile ilgili Çebi, Bırakmam Seni’ye verilecek destek ile kulübün bambaşka yerlere geleceğini, taraftarın yapacağı yardımın Beşiktaş’ı daha da yükselteceğini söyledi. Bırakmam Seni’nin ardından bırakmadıklarının altını da çizerek yollarına Kartal Pençesi ile devam ettiklerini ve yeni kampanyanın bugün itibari ile 17.00’de başlayacağını belirtti.

 

Herkesi Beşiktaş’a yardımcı olması için çağıran Çebi, Bir takım için atanının da tutanının da iyi olması gerektiğini, Ersin’in ve Larin’in de yani atanın da tutanında burada olduğunu söyledi.

 

Peki Desteğimizi Nasıl Verebiliriz?

 

Kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran konu ile ilgili, kampanyayı oluşturmanın üç aya yakın sürdüğünü söyledi. Sadece Türkiye’de değil dünya çapında Beşiktaş’a gelecek destekte kulübün büyük bir adım atacağını belirtti.

 

Yapılan dijital projenin kulüp arasında dünya çapında da bir ilk olduğunun altını çizdi. 

 

Proje dahilinde taraftarın da siyah-beyaz fotoğrafları büyük bir fotoğrafın içinde bir araya getirilecek.

 

1903 bloktan meydana gelecek olan Kartal Pençesi tribünü, her biri 1903 kişiden gelen fotoğraflar ile oluşturulacak. Bu projeye “birakmamseni.org” aracılığı ile katılabilirsiniz.

 

Oluşturulan dijital tribünde yer almak istiyorsanız, koltuk başına 20 TL, 5 dolar veya 4 euro ödemek zorundasınız. Ödeme yaptığınız takdirde istediğiniz kadar koltuk alabilirsiniz.

 

Sadece ‘kartal pençesi’ pozunun verildiği fotoğrafların kullanılacağını belirtmek isteriz.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 03:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKartal PençesiBırakmam Seni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı

Popüler Haberler

Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?
iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak...?
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Alev Alev yeni bölüm neden yok? 31 Aralık Alev Alev neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?
Cezaevi infaz ve af düzenlemesi ne zaman çıkacak? Adalet Bakanı Gül'den sondakika açıklamaları
2019 En uygun yıl sonu taşıt kredisi kampanyaları
2021 ÖSYM KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Kanal D canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.