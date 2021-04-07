Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 33.haftasında lider Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. İki takımın son iki haftada oynadıkları maçlara bakıldığında ise istenilen performansta olmadıkları görülüyor. Deplasman ekibi Alanyaspor ligin som iki haftasında çıktığı maçları kaybetti. Lider Beşiktaş ise milli ara öncesi oynadığı Fenerbahçe derbisinde berabere kalırken, hafta sonu Kasımpaşa karşısına sürpriz bir yenilgi aldı.

Beşiktaş avantajını korumak istiyor

Siyah beyazlılar 1 maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde 64 puanla lider konumda yer alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın takımının durumundan memnun olsa da, son iki haftada yaşanan puan kayıplarının ardından yeniden çıkışa geçmeleri gerektiğini söyledi.

Beşiktaş’ta 4 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş’ta zorlu Alanya maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza bu maçta kart görmeleri durumunda BB Erzurumspor maçında yer alamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın sakat oyuncuların çokluğunu hatırlatarak oyuncularına gereksiz kart görmemeleri için uyarıda bulundu.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Alanyaspor:

İki takım 10’uncu kez karşı karşıya

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, LarinMarafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro

Alanya’da eksikler dönmesi yüzleri güldürdü

Beşiktaş Süper Lig tarihinde Alanyaspor ile 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda siyah beyazlılar 7 kez kazanırken, Akdeniz temsilcisi 1 kez kazanabildi. Bu galibiyet ise bu sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta gelmişti. Alanyaspor ligin ilk yarısında Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla yenmişti.

Ligde son iki maçını kaybeden Alanyaspor’da eksik oyuncuların çokluğu can sıkıyordu. Beşiktaş maçıyla birlikte Alanyaspor’un eksikleri dönüyor. Defans hattının en önemli iki ismi Tzavellas ve Caulker ile hücumun önemli ismi Bareiro Beşiktaş maçına ilk 11’de başlayacak.

Hakem Ümit Öztürk

Beşiktaş’ta geçen hafta Kasımpaşa maçına Hali Umut Meler’in ataması büyük tepki çekmişti. Bu atamanın ardından Alanya maçının hakemi de merak ediliyordu. Beşiktaş Alanya maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk’ün performansı ise merakla bekleniyor.

Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Alanyaspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonluk yolunda en zorlu maçlarından birine çıkacak olan Beşiktaş’ta taraftarlar Alanyaspor maçını heyecanla bekliyor.

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.